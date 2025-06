Read in English here

Desde hace varias semanas, en todo Panamá, trabajadores sindicalizados, estudiantes, movimientos indígenas, maestros, trabajadores de la salud y del campo y otros en pie de lucha en contra de las políticas neoliberales del gobierno derechista de José Raúl Mulino

Los trabajadores panameños han permanecido en las calles, exigiendo al gobierno y al establishment que escuchen sus demandas, desafiando la persecución, la estigmatización, los ataques en los grandes medios de comunicación, la violenta represión policial y otros obstáculos.

Para entender qué llevó a tantos sectores de la sociedad a salir a las calles de Panamá y cómo han resistido la violenta y feroz represión, Peoples Dispatch habló con Rolando

“Fulo” Ortíz, Subcoordinador Nacional del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, (FRENADESO). FRENADESO está formado por varias organizaciones sociales y está en la primera línea de la lucha contra el gobierno de Mulino.

Peoples Dispatch: ¿Por qué están en huelga las y los trabajadores en Panamá? ¿Qué exigen?

Ronaldo Ortíz: El pueblo panameño se ha enfrentado a las políticas neoliberales desde que se implementaron desde hace 40 años, y obviamente todos los gobiernos que han pasado desde que somos República, incluyendo el gobierno de José Raúl Mulino, que va a cumplir 11 meses en gestión; es una figura política de la ultraderecha, del neoliberalismo capitalista. Además, es una figura política que cuando era joven, antes de 1989, estuvo detrás de las movilizaciones de los sectores de la oligarquía que pidieron la invasión estadounidense a Panamá que se dio el 20 de diciembre de 1989. Mulino ha sido Viceministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Seguridad en distintos gobiernos y hoy Presidente. Es un empleado de la oligarquía tradicional del país, de lo más rancio.

Dos o tres días antes de las elecciones del año pasado, es aceptada su candidatura y esto hace que sea una figura que no tiene un caudal político real y que fue impuesto por los poderes económicos empresariales, de la ultraderecha. Por eso decimos esto, y esto lo tomamos como antecedente en función de la pregunta del por qué estamos en lucha ante la imposición de esas medidas neoliberales capitalistas donde se da la imposición de la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social, también llamada Ley 462.

Esta ley que aumenta la edad de jubilación de manera solapada y la cuota obrera para obtener una pensión cercana a la realidad económica y social del país. Además le entrega miles de millones de dólares a la banca privada para seguir especulando y engordando sus arcas en detrimento del pueblo panameño. Tuvimos que decidir y salimos a luchar para que se derogue la Ley 462 y además se anule de manera inmediata el memorándum de entendimiento con el Ejército de los Estados Unidos y este gobierno de José Raúl Mulino.

[Buscamos] que no se reabra el proyecto minero que fue declarado inconstitucional en el 2023, ya que violentó 25 artículos de la Constitución, devastó el medio ambiente, saqueó nuestros recursos minerales e hicieron más dinero. Esta empresa, First Quantum Minerals, tiene su figura legal y su concesión acá en Cobre Panamá. Es un proyecto…que extrae una cantidad de minerales que no se conoce.

Además, se lucha por la libertad sindical, lucha que damos debido a las violaciones que hay en estos momentos. Casos específicos como el de los obreros de la construcción, compañeros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, SUNTRACS, quienes han sido duramente perseguidos, reprimidos, criminalizados, judicializados. Como el compañero Jaime Caballero y compañero Genaro López, el último, dirigente histórico y el primero, uno de los principales dirigentes del sindicato, SUNTRACS, quienes están apresados de manera injusta en estos momentos, debido a falsas acusaciones de lavado de dinero que sabemos que son parte de la patraña para minimizar al movimiento popular.

Sl secretario general de SUNTRACS, Saúl Méndez, también está solicitando asilo político en la Embajada de Bolivia; hoy día está como protegido en esa embajada. Además de eso, se le han cerrado las cuentas bancarias a Suntracs hace ya un año.

Así, el gobierno ha violentado los convenios que ha firmado el Estado panameño, como el Convenio 89-97 de la Organización Internacional del Trabajo. Eso entre tantas luchas. Asimismo, el alto costo de la vida.

PD: La protesta ha durado varias semanas, ¿Cuánto tiempo más prevén mantenerse en pie de lucha?

RO: Mientras no se dé la derogación de la Ley 462 y se abra una mesa de diálogo realmente democrática, en igualdad de condiciones en que participen los sectores que aportan a la Caja del Seguro Social.

Mientras no se anule de manera definitiva el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de José Raúl Mulino y el Ejército de Estados Unidos.

Mientras no se gestione el cierre definitivo del proyecto minero.

Mientras no se reabran las cuentas de los sindicatos y se le de la oportunidad a las centrales sindicales de acceder a sus al Fondo de Seguro Educativo.

Mientras no cese la persecución, la represión, la criminalización a los distintos dirigentes sindicales.

Mientras eso no sucede, el pueblo panameño se mantendrá en lucha.

La dignidad del SUNTRACS se maximiza cuando la lucha es de vida o muerte. No nos podrán detener Unidad

Firmeza

Disciplina pic.twitter.com/ECYNOPzdCM — Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) May 23, 2025

La huelga se mantiene con distintas acciones, como una huelga indefinida del sector docente. sectores obreros, sectores de las bananeras en una provincia fronteriza con Costa Rica que se llama Bocas del Toro – una de las más firmes en la lucha. Y además de eso se mantiene la movilización, las protestas en cada sector. El tiempo que durará la protesta depende del Gobierno. Hay sectores que han declarado que se van a mantener firmes tras más de un mes de la huelga indefinida y de acciones concretas. El Gobierno debe demostrar una actitud de diálogo real, como decimos, de manera realmente democrática, en igualdad de condiciones.

Hay que agregar una exigencia: que se desestime un proyecto de creación de reservorios de agua para generar más agua para el Canal de Panamá, que si bien el Canal de Panamá está en manos de los sectores de la fracción oligárquica burguesa a la que dirigen y se hacen de los recursos del canal, se entrega 2 mil millones aproximadamente cada año para reparar lo que generan los beneficios económicos, pero no es suficiente. El dinero restante queda en manos de la oligarquía que se hace dueña de los recursos del país.

Estos sectores, son los que dicen ahora que necesitan un nuevo reservorio acuático para garantizar mayor amplitud y dinámica en el canal, lo cual va a seguir favoreciendo a ellos, aunque puedan generar algo de fondos para el Estado panameño. Entonces, se mantiene la lucha firme. Los sectores han planteado decididamente que mientras no se de lo que anteriormente mencionamos, no se pueda detener la lucha. Podríamos decir que la huelga podría durar un par de semanas más. El gobierno da señales de generar una especie de diálogo. Pero las organizaciones y sus integrantes estamos firmes.

PD: El gobierno de Mulino no ha dado señales de ceder ante las exigencias, pero además ha pasado a la contraofensiva, ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado para desestructurar la huelga?

RO: En primera instancia, la represión, la persecución, la criminalización, enjuiciar a los dirigentes sociales, como hemos dicho, pero no solo a los del sector de la industria y la construcción, también hay jóvenes estudiantes criminalizados con órdenes de captura, con procesos en la Fiscalía. Tenemos algunos educadores que no pueden salir del país; hay más de 83 obreros de [SUNTRACS], que están en esa situación.

Además de eso, la otra maniobra que están utilizando es tratar de dividir al movimiento, haciendo ver que los trabajadores de la empresa bananera, allá en la provincia de Bocas del Toro, quieren acceder a un diálogo. Se ha dado el diálogo, pero no se ha llegado a los objetivos centrales de todo el pueblo, que es la derogación de la Ley de 652. Otra es coaccionar. En el caso de la Universidad de Panamá… donde han coaccionado a las autoridades para llevar a un proceso judicial y a quienes ellos identifican como agresores a la ley.

Según ellos, el país se encuentra en un ambiente de tranquilidad cuando en realidad el país está movilizándose, el pueblo, las organizaciones, se han mantenido firmes, como hemos dicho. Además de utilizar a sus medios corporativos tradicionales, los grandes medios de comunicación tradicionales, que son controlados por ellos, tratan de mostrar un ambiente de tranquilidad y afirman que los que están en protestas son radicales.

PD: ¿Cuál es el porvenir de la huelga? ¿Hacia qué lado parece que se inclinaría la balanza, a favor del gobierno o de los manifestantes?

RO: En estos momentos la huelga, como hemos reiterado, está firme y se da de manera nacional. Si bien hay sectores que están desarrollando su vida cotidiana, no es el sector que realmente define las cosas: los negocios de turismo, bancarios, etc., que en términos de productividad para el país no tienen un peso significativo.

¿Hacia dónde se inclina la balanza? Podemos decir que está de manera equilibrada en este momento. Por un lado, hay un gobierno terco, que no quiere dialogar, que quiere fraccionar, que busca seguir criminalizando a los manifestantes, que no escucha a los sectores que realmente están en la protesta, sino busca sectores alternos para generar un falso escenario de diálogo o sectores que están en lucha pero que no le dan respuesta.

Entonces la balanza puede decir que está de una manera equilibrada en este momento, tendiendo a que los movimientos sociales se han fortalecido. Hay sectores de la salud, médicos, enfermeras, especialistas, técnicos en la salud que también están diciendo que hay que derogar la Ley 462 y que hay que anular el memorándum de entendimiento. Se han ido sumando a su manera, a su ritmo y eso es importante.

También los pueblos originarios. En Panamá conviven ocho pueblos originarios. La Coordinadora Nacional de Pueblo Indígena Panamá se ha declarado también en apoyo rotundo a las acciones del movimiento popular. Se están sumando las fuerzas. Eso quiere decir que se observa que la balanza se está inclinando a favor de los manifestantes, ya que hay un descontento generalizado.

Se mantiene la sesión permanente de resistencia desde ARIMAE, nación Emberá Wounaan.@senafrontpanama MIENTE pic.twitter.com/ae2CdIx0J6 — Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) June 1, 2025

Esta mañana, el ministro de Comercio e Industria ha declarado que se va a dar un proceso de, según ellos, de mantenimiento del proyecto minero, en contra del cual se luchó en el 2023 y que se canceló por ser inconstitucional. Y al afirmar esto, el ministro de Comercio e Industria da otra razón para que se fortalezca la lucha, ya que nadie le dijo a ellos como gobierno que dieran ese espacio a la misma empresa que violentó 25 artículos de la Constitución por medio de un contrato minero que firmó con el gobierno anterior. Entonces, se fortalece la lucha.

PD: ¿Cuál es tu análisis general de la situación del país con respecto a la influencia estadounidense en el gobierno, si es que la hay?

RO: Como hemos dicho en preguntas anteriores, este señor José Raúl Mulino, hoy presidente de Panamá viene de una trayectoria pro estadounidense… Fue uno de los que estuvo militantemente activo para que se diera lo que lamentablemente se dio, reitero, el 20 de diciembre de 1989, la Invasión a Panamá. Aún estamos contando los muertos.

Además, como Vicesecretario de Estado, una vez efectuada la invasión, se prestó para seguir firmando acuerdos con el gobierno estadounidense, y eso ha sido parte de su vida. De hecho, él habla de un gobierno empresarial panameño, pero en realidad está dirigido desde las políticas económicas del gobierno de los Estados Unidos.

Eso también se observa cuando, una vez gana la presidencia, se reúne, antes de asumir la Jefatura de Estado, con la que era en ese entonces, jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y con la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mary Carmen Aponte. No habían ni terminado las elecciones en Estados Unidos y Mulino ya estaba hablando de vincularse de una manera más directa con el gobierno de Donald Trump. Cuando Trump dijo lo que dijo con respecto al Canal de Panamá, la supuesta injerencia del Partido Comunista de China y el gobierno chino, Mulino ya estaba rompiendo el acuerdo con China llamado la Ruta de la Seda.

Mulino tiene intereses también en navieras y puertos, porque él es un abogado del área marítima. De ahí podemos también entender que su actitud entreguista y que obviamente hay mucho de todo su gabinete que es parte de esa dinámica entreguista.

Ha llegado el señor secretario de Defensa de los Estados Unidos a Panamá y ha sido como si llegaran los gobernantes de Panamá a visitarlo. …Cada vez que habla de relaciones con Estados Unidos, habla de una manera suave, sosegada. Cuando habla de la lucha social, del movimiento panameño, habla de manera despótica e insulta a los manifestantes. Eso también demuestra su actitud. Y sí, ante la mentira del gobierno de Trump de que el Ejército Chino, el Partido Comunista Chino y el Gobierno chino tienen influencia en Panamá, Mulino rompió los acuerdos. Además, se proyectó de inmediato a que se diera la negociación de los puertos acá en Panamá, donde el principal puerto del país, se lo entregaría a BlackRock.

Y eso también se ve cuando en el memorándum de entendimiento que se firma con el Ejército de Estados Unidos se da la oportunidad de que tropas del ejército estadounidense estén en el país, y ni siquiera han pasado ni semanas de la firma del memorándum de acuerdo y ya vemos tropas estadounidenses de manera abierta en localidades comunales, sociales, donde no deberían estar unidades del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica disfrazado de guías sociales, de salud, de entrega de medicamentos.

Así estamos luchando no solo contra un gobierno fascista vendepatria entreguista que pertenece a los sectores de la oligarquía, sino también contra el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por último, queremos pedir la solidaridad de todos. Panamá está luchando por su soberanía, por sus derechos humanos. Pero además hay que entender que Panamá es central en la geopolítica del gobierno estadounidense, el cual se encuentra en contra de los intereses de los pueblos de América Latina. Se pueden solidarizar de varias maneras. Con videos, comunicados, con mensajes de ánimo a nuestros luchadores, difundiendo lo que está sucediendo en Panamá. La lucha va a seguir. Nosotros no nos vamos a rendir. Esta lucha no es de unos, es de todos. Sin lucha no hay victoria. Tenemos que detener la actitud prepotente, represora y entreguista del gobierno de José Raúl Mulino.