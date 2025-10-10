El presidente ecuatoriano Daniel Noboa no solo ha agravado la crisis en el país, sino que también está intentando cambiar las instituciones y las leyes del país mediante lagunas jurídicas y la fuerza.

Pilar Troya Fernández es ecuatoriana, antropóloga con maestría en estudios de género e investigadora del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Fue asesora de la Secretaría Nacional de Planificación, asesora de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Subsecretaria General de Educación Superior en Ecuador. Actualmente reside en Brasil.