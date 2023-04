Read in English here

Según la OMS, al menos 413 personas han muerto y 3.500 han resultado heridas desde que estallaron los combates el 15 de abril, en el último capítulo de una guerra devastadora.

El mayor número de muertes se ha registrado en la capital, Jartum, donde las poderosas Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) sudanesas intentan arrebatar zonas e infraestructuras clave a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF por sus siglas en inglés).

Dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, vicepresidente de la junta militar que gobierna desde el golpe de octubre de 2021, las RSF están luchando contra el ejército por el Palacio Presidencial, el cuartel general de las SAF, el aeropuerto, así como otras zonas clave de la capital.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), dirigidas por el presidente de la junta y jefe del ejército, Abdel Fattah al Burhan, contraatacan y han lanzado a su vez su propia ofensiva contra bases de los paramilitares en Jartum y otras ciudades. Ambas partes han hecho afirmaciones contrapuestas sobre el control de infraestructuras clave.

“Según la información que he podido recabar de varias fuentes, las RSF se habían hecho con la mayor parte del mando general de las SAF el domingo. Pero las fuerzas aéreas inclinaron la balanza”, explicó Abdul (nombre ficticio), cuya ONG había estado organizando talleres para promover algún tipo de acuerdo que evitara esta guerra en su fase previa.

“Las Fuerzas Armadas del Sudán obligaron a la RSF a retirarse el lunes con ataques aéreos contra su propio cuartel general durante dos días”, declaró a Peoples Dispatch. “Las RSF se han trasladado ahora al noreste del cuartel general, al barrio de Burri, que había sido escenario de protestas masivas durante la revolución de diciembre”. Se refería a las manifestaciones prodemocráticas que comenzaron en diciembre de 2018 y derrocaron al ex dictador Omar al Bashir el 11 de abril de 2019.

Con la revolución y la contrarrevolución como telón de fondo

Desde entonces, las fuerzas de la Revolución de Diciembre han estado luchando por arrebatar el poder al jefe del ejército Burhan y al jefe de la RSF Hemeti, dos estrechos confidentes de Bashir que al día siguiente habían formado una junta militar, con el primero como presidente y el segundo como adjunto. Cuando la masiva ocupación de la plaza frente al cuartel general de las SAF continuó pidiendo a la junta militar que entregara el poder a la autoridad civil, las RSF la despejaron cometiendo una masacre el 3 de junio de 2019. Más de 100 manifestantes fueron asesinados.

La junta dirigida por el dúo había compartido el poder con algunos partidos de derechas de la coalición llamada Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC por sus siglas en inglés) durante un breve interregno de agosto de 2019 a octubre de 2021, cuando todo el poder volvió a ser tomado por los militares con un golpe de Estado.

Desde entonces, sin embargo, la junta ha sido incapaz de gobernar el país, sacudido por protestas perpetuas. A medida que aumentaban los llamamientos del movimiento militante prodemocrático, incluido el Partido Comunista Sudanés (PCS), para derrocar por completo a la junta, ésta también se enfrentaba a una creciente presión internacional. Esto llevó a Burhan y Hemeti a iniciar de nuevo conversaciones con los partidos de derechas, que desembocaron en el Acuerdo Marco el 5 de diciembre de 2022.

La finalización del Acuerdo Político para gobernar con el FFC se pospuso del 1 al 6 de abril, antes de que efectivamente se viniera abajo en los prolegómenos de esta guerra que comenzó el 15 de abril. Uno de los puntos clave pendientes para su conclusión era la cuestión de la integración de las RSF en las SAF.

Mientras que Hemeti, de las RSF, exige un periodo de 10 años para esta integración, Burhan, de las SAF, insiste en que se complete en un plazo de dos años. Temiendo la intención de Burhan de socavar el FFC incorporando a la coalición Bloque Democrático, que incluye a partidos que habían estado en alianza con el partido islamista del derrocado dictador Bashir, el FFC parecía ponerse del lado del RSF, dispuesto a cederle otra década de autonomía.

En este contexto, ha estallado un conflicto armado entre las FAS y las RSF, marcado por varias contradicciones dentro de lo que el SCP denomina el “campo contrarrevolucionario”, es decir, los diferentes componentes de las fuerzas de seguridad divididos, así como las diferentes coaliciones de partidos de derechas que compiten entre sí para compartir el poder con ellos.

El SCP señaló que los revolucionarios, que antes eran objeto de ataques cuando el ejército y la RSF atacaban juntos sus protestas contra el régimen militar y los intentos de los partidos de derechas de legitimar al régimen con una alianza civil, se encuentran ahora atrapados en el fuego cruzado entre ambos.

Hospitales atacados

La RSF está lanzando ataques contra el cuartel general de las SAF desde las posiciones que han tomado en el barrio de Burri, escenario de numerosas manifestaciones militantes prodemocráticas y de duras represiones. “Y las Fuerzas Armadas del Sudán bombardean a su vez esta zona densamente poblada con tanques y fuego de artillería”, afirmó Abdul.

Los trabajadores de la salud han denunciado que ni siquiera los hospitales y las instalaciones médicas se han librado. “Hemos hecho repetidos llamamientos a las partes implicadas en el conflicto para que no ataquen las instalaciones sanitarias… pero lo que ha ocurrido ha sido exactamente lo contrario. Los hospitales e instituciones sanitarias de Jartum y de ciudades de todo Sudán están siendo atacados con artillería pesada y armas de fuego”, declaró el lunes la Unión de Médicos de Sudán (SDU) en un comunicado.

El bombardeo del Hospital Docente Al-Shaab de Jartum lo ha dejado “completamente fuera de servicio, dejando al personal médico, pacientes, niños y acompañantes en un entorno inseguro y en un estado de confusión y miedo”. El Hospital de Especialidades Ibn Sina de la ciudad también ha sufrido “graves daños”, dijo el SDU, y añadió: “El Hospital de la Policía fue evacuado debido a los ataques y ahora está completamente fuera de servicio.”

Al norte de la capital, Jartum, en la ciudad de Jartum Bahri, que ha sufrido numerosas víctimas civiles, el hospital Bashayer fue bombardeado en un intercambio entre el ejército y la RSF. Tras un corte de electricidad en otro de los hospitales de la ciudad, el Hospital Al-Dowali, su reserva de combustible para hacer funcionar los generadores de electricidad se ha reducido “peligrosamente, lo que pone en grave peligro la vida de los pacientes en cuidados intensivos y cirugías de urgencia”, advirtió el sindicato de médicos.

También se han registrado muertes en Omdurman, ciudad gemela de Jartum. Abdul, que reside en un barrio de clase media-alta de esta ciudad, dijo aliviado: “Hoy (16 de abril) sólo oigo disparos intermitentes”.

La escasez de suministros aumenta la presión sobre la población civil

El barrio de Abdul, como muchos otros de las tres principales ciudades del estado de Jartum y de otros lugares, se ha quedado sin agua ni electricidad, lo que dificulta cada día más la supervivencia de sus habitantes. “No tenemos electricidad desde que se cortó la red el sábado. Es cuestión de tiempo que los alimentos almacenados en los supermercados empiecen a pudrirse”, dijo Abdul. Muchos temen una inminente escasez de alimentos, ya que los productos frescos de las zonas rurales no pueden llegar a la ciudad bajo los bombardeos.

“El agua de los grifos dejó de llegar poco después de que estallaran los combates el 15 de abril. Nos las arreglamos con las reservas que teníamos almacenadas para tres días, pero ahora sólo nos quedan tres litros”, para una familia que incluye a su mujer, dos hijos menores de cinco años y unos padres ancianos, dijo, y añadió: “La tienda más cercana no tiene agua. Tengo que cruzar tres calles para llegar a la siguiente tienda, pero me arriesgaré a exponerme al fuego por el camino”.

“Estoy planeando coger a mi familia y marcharme de aquí a otro barrio más seguro de la ciudad. No por la electricidad y el agua, sino porque mi barrio es cada vez más peligroso. Las RSF están tomando posiciones en un lado y las SAF en el otro. Lo peor está por llegar. Quiero sacar a mi familia de aquí antes”, añadió.

La advertencia de las Fuerzas Armadas de Sudán de no salir de casa se mantiene, ya que sus aviones de combate vuelan en picado para atacar objetivos y, en ocasiones, son derribados por los cañones antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Sudán, que afirman controlar todas las entradas y salidas del estado de Jartum.

También se han registrado varios muertos y heridos fuera de Jartum, a 400 km al suroeste de la capital sudanesa, en El-Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, donde “el hospital Al-Dhaman… fue cerrado tras ser asaltado por personal armado”, según el SDU.

A más de 200 km al norte de Jartum, continúan los combates en el estado del Norte, fronterizo con Egipto, por el control de la base aérea militar de Merowe. Fue el despliegue de RSF para rodear esta base aérea el 12 de abril, en medio de tensiones latentes con el ejército, lo que desencadenó finalmente un enfrentamiento armado el 15 de abril.

Soldados egipcios en la base aérea de Merowe

Más tarde ese mismo día, la RSF reivindicó el control de esta base aérea y difundió un vídeo en el que mostraba a algunos soldados egipcios que había capturado en esta base. Un MiG-29 Fulcrum perteneciente a la fuerza aérea egipcia fue destruido allí, mientras que otros dos parecen haber sido dañados, según el análisis de The War Zone de las imágenes de satélite.

La RSF, que cuenta con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos (EUA), dijo que tuvo que tomar el control del aeropuerto para impedir que Egipto, que apoya a Burhan y a su ejército, lo utilizara para atacar a la RSF. Las fuerzas armadas egipcias dijeron que están “en estrecha coordinación con las autoridades sudanesas para garantizar la seguridad de nuestras tropas durante los ejercicios de entrenamiento conjuntos.”

El domingo, las SAF afirmaron haber recuperado el control y añadieron que más de un centenar de vehículos de las RSF habían huido de la base con los pilotos egipcios bajo su custodia. El lunes, las RSF reivindicaron a su vez el control de la base aérea de Merowe con un vídeo en el que aparecían sus tropas delante de un avión de combate.

También se están librando combates por el control del principal puerto marítimo de Sudán frente a Arabia Saudí, al otro lado del Mar Rojo, en la ciudad de Port Sudán. Las SAF afirmaron haber tomado las bases de las RSF en Port Sudán, junto con las de Kassala, en el este de Sudán, Gedaref y Damazin, en el sureste, cerca de la frontera con Etiopía, y Kosti y Kadugli, en el sur, cerca de la frontera con Sudán del Sur.

Más derramamiento de sangre en Darfur

También se están produciendo intensos combates en la región occidental sudanesa de Darfur, antiguo terreno de operaciones de la RSF. Las milicias utilizadas por el Estado bajo la dictadura de Bashir para cometer presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Darfur durante la guerra civil que comenzó en 2003, se unieron a las RSF bajo el mando de Hemeti en 2013.

Mientras Bashir es juzgado por estos presuntos crímenes en la Corte Penal Internacional (CPI), RSF se ha convertido en una poderosa organización con una vasta red financiera basada en la extracción de oro de las tierras de Darfur, donde ha continuado una supuesta campaña de despoblación en connivencia con las SAF.

Darfur Occidental es uno de los estados más afectados de la región de Darfur, donde 100.000 personas se vieron desplazadas hace tan sólo un año, en abril de 2022, tras las masacres dirigidas por RSF en las que murieron al menos 200 personas en la capital del estado, El Geneina. RSF afirmó haber tomado el control total de este estado y de su capital el lunes 17 de abril.

Los combates en la capital del estado de Darfur Septentrional, El Fasher, se han saldado con más de 50 heridos graves y numerosos muertos. En Nyala, capital del estado de Darfur Sur, donde, según informes, las RSF tomaron el control de la base de las SAF, el ejército pidió a los residentes en el centro de la ciudad que abandonaran sus hogares y se trasladaran a lugares más seguros.

Al hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que garantice la seguridad de la población de la región, Adam Rojal, portavoz de la Coordinación General de Desplazados Internos y Campos de Refugiados, declaró: “Hemos perdido la confianza en las partes beligerantes…. [El ejército y la RSF son quienes cometieron genocidio, limpieza étnica, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur, y nos obligaron a abandonar nuestros pueblos.. y tierras de cultivo”. Hablando en nombre de los desplazados, también expresó la pérdida de confianza en los partidos civiles que buscan una asociación con el ejército y la RSF.

La comunidad internacional no reconoce las demandas del masivo movimiento prodemocrático

Sin embargo, la comunidad internacional persiste en pedir a estas mismas fuerzas que se unan en un acuerdo para gobernar Sudán de forma conjunta. En una conferencia de prensa conjunta con el Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, el lunes desde el viaje del G-7 a Japón, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió a las SAF y a las RSF que “vuelvan a las conversaciones, conversaciones que fueron muy prometedoras para poner a Sudán en la senda de una transición completa hacia un gobierno dirigido por civiles”.

Joseph Borrel, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, declaró: “En los últimos meses, las partes sudanesas, incluidas las SAF y las RSF, han realizado enormes esfuerzos para devolver al país a la senda de la democracia mediante el acuerdo marco, allanando el camino hacia un gobierno dirigido por civiles”.

La ONU también ha estado utilizando el término “dirigido por civiles”, en lugar de sólo “civil”, indicando que las fuerzas de seguridad seguirán teniendo una parte del poder estatal en el tipo de gobierno previsto en asociación con las FFC en el acuerdo marco. Si se llega a un acuerdo final y se forma un gobierno sobre la base de este acuerdo, se espera que sea alguna variación del efímero gobierno conjunto civil-militar que fue derrocado con el golpe de octubre del 2021.

En este gobierno, la defensa, la policía, la política exterior y gran parte de la economía habían permanecido bajo el control de los militares, a pesar de que el Primer Ministro y la mayoría de los ministros del gabinete eran civiles elegidos por el FFC. Un gobierno así, sostiene el SCP, sólo servirá para legitimar la estructura del gobierno militar dándole una fachada civil.

De hecho, según el análisis del SCP, esta disposición de los partidos de derechas a legitimar la junta militar dirigida por Burhan y Hemeti a cambio de una cuota de poder es un factor importante que ha llevado a Sudán a esta sangrienta coyuntura.

Una red de más de 5.000 Comités de Resistencia vecinales -que habían encabezado las manifestaciones masivas desde el golpe de octubre de 2021 bajo el lema “No a las negociaciones, no al compromiso, no a la asociación” con los militares- advirtió a la población que no se dejara embaucar para apoyar a ninguna de las partes enfrentadas.

“Estamos en contra de las soluciones militares… y no estamos detrás de ninguna pistola”, decía, subrayando “la necesidad de acabar con la… militarización de la vida política y económica” forzando “al establishment militar a salir de la política”.

Al tiempo que reitera la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato -al que también han instado la Unión Africana (UA), la UE, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China y las fuerzas políticas civiles del país-, el SCP insiste en que la RSF debe disolverse, y no integrarse en el ejército. Y el ejército, reitera en su declaración, debe ser obligado a volver a los cuarteles, y no se le debe ceder ningún poder político

Las fuerzas regionales de izquierda se solidarizan.

“El conflicto armado es la culminación de un proceso de enfrentamientos abiertos y encubiertos apoyados por las clases locales y los círculos políticos más reaccionarios vinculados a alianzas regionales compradoras y corruptas”, reza una declaración conjunta de partidos y organizaciones de izquierda y progresistas de otros países de la región.

Entre ellos se encuentran Túnez, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Egipto en África, y Palestina, Jordania, Líbano, Bahréin y Kuwait en Asia Occidental.

Las 16 organizaciones regionales dijeron que renovaban su “apoyo a las fuerzas revolucionarias de Sudán, dirigidas por el Partido Comunista Sudanés, que ha seguido siendo una expresión auténtica de la posición revolucionaria coherente”. Añadieron que “los acontecimientos, incluido el conflicto armado, han confirmado la corrección de sus posiciones”.

Su declaración terminaba llamando “a todas las fuerzas progresistas… a reforzar el apoyo al pueblo sudanés y a su revolución, y a hacer frente a todas las formas de injerencia regional e internacional con el fin de interrumpir el proceso revolucionario… como ocurrió con el resto de las revoluciones árabes… como ocurrió con el resto de las revoluciones árabes, con el fin de perpetuar el control sobre la región.”