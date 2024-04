Read in English here

A última hora del viernes 5 de abril, decenas de policías ecuatorianos entraron por la fuerza en la embajada de México en Quito y detuvieron al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Ese mismo día, México había concedido asilo político a Glas, tras haberlo solicitado en diciembre de 2023 en medio de la intensificación de la persecución política contra él.

La medida ha sido ampliamente condenada por casi todo el espectro político de México como una grave violación de la soberanía mexicana y también ha sido ampliamente condenada por los progresistas de Ecuador.

Tras el incidente, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Asuntos Exteriores, Alicia Bárcena, anunciaron que México suspendía las relaciones diplomáticas con ese país.

Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Quito, que estaba presente cuando se produjo la incursión, habló con la prensa poco después del incidente. “Me ha golpeado contra el suelo. Y fisicamente, traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura”, dijo Canseco a los periodistas con incredulidad.

El diplomático dijo a los periodistas que no hubo ningún aviso previo a la redada policial, que evidentemente se produjo porque Glas está siendo perseguido. También expresó su preocupación por el paradero y el bienestar del ex vicepresidente.

Y añadió: “Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país”.

El incidente sin precedentes tuvo lugar en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. Jorge Glas llevaba refugiado en la Embajada de México desde el 18 de diciembre de 2023 y residía en ella como “huésped” después de que las autoridades ecuatorianas empezaran a intensificar la presión sobre Glas y a citarlo para investigaciones. La semana pasada, el gobierno de Daniel Noboa anunció que declaraba “persona non grata” a la embajadora mexicana Raquel Serur Smeke, supuestamente en respuesta a los comentarios realizados por el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina, en los que insinuaba que Noboa se había beneficiado del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sin embargo, muchos analistas han señalado la presencia de Glas en la embajada como el factor clave de los ataques de Quito contra México, y los acontecimientos del 5 de abril parecen haber confirmado esta teoría.

Jorge Glas: víctima de la represión en Ecuador

Glas pasó cinco años en prisión, tras ser condenado por conspiración criminal en el caso Odebrecht, como parte de la despiadada campaña de lawfare contra miembros del gobierno de Rafael Correa. Posteriormente, en abril de 2020, Glas fue condenado, junto con Correa, en el “Caso Sobornos”, en el que se alegaba que ellos y otros 18 funcionarios del gobierno aceptaron sobornos de empresas privadas a cambio de contratos públicos. Como los fiscales no pudieron encontrar pruebas de que ambos recibieran sobornos, Glas y Correa fueron acusados de “influencia psíquica” sobre sus subordinados, que supuestamente llevaron a cabo estos tratos, y condenados a varios años de prisión. A Correa también se le prohibió participar en política durante 25 años.

A lo largo de la intensa campaña judicial contra él y otras personas, Glas ha mantenido que es inocente y que tanto los cargos como la dura condena que se le ha impuesto constituyen una persecución política.

Durante la presidencia de Correa, Glas fue uno de los líderes clave del proyecto político “Revolución Ciudadana”, que realizó importantes reformas sociales y económicas para mejorar las condiciones de la mayoría. Durante este periodo, el gobierno de Correa puso en marcha una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución de Ecuador a fin de garantizar los derechos esenciales para todos, entre otras medidas para promover la cultura nacional, los derechos indígenas; promovió la integración regional latinoamericana por encima de los lazos con Estados Unidos, expulsando la base militar estadounidense; también mantuvo políticas económicas antineoliberales, favoreciendo la inversión social contra recortes del gasto público y de los programas sociales.

Este proyecto se interrumpió en 2017, cuando Lenín Moreno fue elegido presidente y dio un giro radical a las políticas de Ecuador en todos los ámbitos: solicitó un préstamo masivo al FMI, abandonó los espacios de integración regional y atacó a los aliados regionales del país, como Venezuela, e impuso duras medidas de austeridad y reprimió brutalmente las protestas contra dichas medidas. Bajo el mandato de Moreno, la Fiscalía General también inició sus ataques selectivos contra dirigentes y funcionarios de la Revolución Ciudadana.

Finalmente, Glas fue liberado el 28 de noviembre de 2022 y se le concedió la “libertad provisional”, ya que había cumplido más del 40% de su condena de prisión. Sin embargo, en diciembre de 2023, días después de que llegara a la Embajada de México y semanas después de que Daniel Noboa asumiera la presidencia, un juez revocó la libertad provisional de Glas y ordenó su detención y encarcelamiento. Temiendo por su vida, Glas permaneció en la Embajada y solicitó asilo político, que le fue concedido el 5 de abril de 2024.

La izquierda de Ecuador responde

Los grupos progresistas de Ecuador expresaron inmediatamente su indignación por las acciones del gobierno de Noboa y de la Policía Nacional y emitieron duras condenas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) escribió en un comunicado en X: “La violación de la embajada de #México en Ecuador es un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional… Es preocupante observar cómo el gobierno autoritario y fascista de Ecuador recurre a la fuerza para asegurar sus trofeos políticos. Esta flagrante violación no solo afecta las relaciones bilaterales entre México y Ecuador, sino que también envía un mensaje peligroso a la comunidad internacional.”

Pabel Muñoz, alcalde de Quito y miembro del partido Movimiento de la Revolución Ciudadana, declaró: “Inaceptable, una vergüenza mundial. Lo que acaba de pasar en la Embajada de México en Quito genera una compleja situación del Ecuador ante sistema y el derecho internacional. ¿Queda alguna duda de que Jorge Glas es víctima de una terrible persecución? El hecho es aún más grave dado que ya se le concedió asilo político.”

Correa también emitió una breve declaración repudiando el ataque a México y la detención de Glas, “Compatriotas: Lo que ha hecho el Gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la Patria con una de sus haciendas bananeras. Responsabilizamos a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y sicológica del ex vicepresidente Jorge Glas. A México, su pueblo y su Gobierno, nuestras disculpas y admiración eterna. ¡Hasta la victoria siempre!”

México se une en defensa de su soberanía

La población de todo México ha expresado su indignación en respuesta a la descarada violación de la soberanía del país y del derecho internacional. En el comunicado en el que anunciaba la suspensión de las relaciones diplomáticas, el presidente López Obrador dijo que se trataba de “un acto autoritario” y de una “violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía mexicana”.

La ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo en una entrevista con TeleSur que, además de suspender las relaciones diplomáticas, México llevaría a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y todos los organismos multilaterales por sus acciones sin precedentes.

La candidata presidencial por MORENA, Dra. Claudia Sheinbaum calificó el incidente como “una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible”.

El Senado de México también emitió un comunicado “condenando enérgicamente” las acciones del gobierno ecuatoriano y exigiendo “respeto a nuestra soberanía y a la integridad de nuestra Embajada y del personal diplomático.” Hicieron un llamamiento al gobierno ecuatoriano para que reconsidere sus acciones y retome la vía diplomática para resolver los problemas.

Los dos partidos tradicionales de derecha, PRI y PAN, emitieron sendas condenas de la invasión policial, mientras que su candidato común a las próximas elecciones emitió una tibia declaración en la que afirmaba que no se pueden violar las misiones diplomáticas.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, expresaron su solidaridad con México y condenaron la violación del derecho internacional por parte de Ecuador.

Grupos de México ya han convocado una concentración ante la Embajada de Ecuador en Ciudad de México el sábado 6 de abril para condenar el ataque de Ecuador a México.