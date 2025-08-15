Read in English here

Fue sorprendente leer sobre la muerte de Ahmad Saeed Tazazaa (20 años) el 3 de agosto de 2025 en la prisión israelí de Magiddo. Apenas unos meses antes, se había informado de que las fuerzas israelíes habían asesinado a otro preso palestino en Megiddo, Walid Khaled Abdullah Ahmad (16 años), el 24 de marzo. Ambos jóvenes, en realidad niños, habían sido detenidos en Cisjordania; Ahmad en Jenin y Walid en Silwad. En un primer momento, los israelíes guardaron silencio sobre la muerte de Walid, pero más tarde accedieron a realizar una autopsia.

El informe es doloroso. La autopsia de Walid reveló que había sufrido una extrema pérdida de masa muscular y grasa corporal, acumulación de aire en el pecho y el abdomen (“probablemente causada por un traumatismo contuso”) y había signos de edema y congestión en el intestino grueso (“compatible con una lesión traumática”). La autopsia confirmó que murió a causa de la inanición y las palizas propinadas por los guardias de la prisión israelí.

Khaled Ahmed, padre de Walid, recordó que su hijo no solo era un estudiante brillante, sino también el máximo goleador de su equipo de fútbol local. “Walid se estaba preparando para entrar en la selección nacional palestina”, afirmó Khaled. Walid fue asesinado tres días antes de que Suleiman al-Obeid, conocido como el “Pelé palestino”, muriera por disparos israelíes mientras hacía cola para conseguir comida para su familia en Gaza. En solo unos días, el fútbol perdió a dos de sus estrellas más brillantes a causa del genocidio israelí.

Hoy en día, 10.800 detenidos políticos y presos políticos palestinos languidecen en las cárceles israelíes. Desde 1967, 320 presos políticos han muerto en esas cárceles. El 12 de agosto de 2025, la Sociedad de Presos Palestinos publicó un informe en el que se detalla la situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes. El informe es doloroso de leer debido a las duras condiciones que describe. La Sociedad señala que la administración penitenciaria israelí “de manera sistemática y planificada” ha “privado a los presos de su humanidad” hasta el punto de causarles “agotamiento físico y psicológico, que puede acabar en su martirio”. Las tres palabras que utilizan para describir la situación general son “tortura”, “inanición” y “crueldad”. Desde octubre de 2023, 76 presos palestinos han muerto bajo custodia.

Descargas eléctricas

Más de 2000 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en los puntos de distribución de alimentos. Teniendo en cuenta estas cifras, es difícil comprender realmente lo que está sucediendo con los palestinos en las cárceles israelíes. Sin embargo, esta brutalidad debe entenderse en un contexto más amplio, que es el incumplimiento por parte de Israel del Acuerdo de Oslo.

Israel está llevando a cabo una limpieza étnica en Gaza mediante bombardeos genocidas, arrasando pueblos y ciudades palestinas en Cisjordania, fomentando el asentamiento de israelíes en esos territorios y apoderándose por la fuerza de toda Jerusalén. Los bombardeos de Gaza continúan, y en Cisjordania y Jerusalén, los israelíes están deteniendo a los líderes políticos de la resistencia y torturándolos en sus prisiones. Los bombardeos en Gaza y las detenciones en Cisjordania y Jerusalén forman parte, por tanto, de la anulación de los Acuerdos de Oslo.

La Comisión Palestina para los Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos ha publicado un escalofriante informe sobre las torturas infligidas a palestinos por las fuerzas israelíes en la prisión de Gilboa, en el norte de Israel. Los guardias de la prisión israelí irrumpen en las celdas para realizar inspecciones, inmovilizar a los detenidos, llevarlos al patio de la prisión y luego golpearlos, insultarlos y someterlos a descargas eléctricas. A continuación, los llevan a las duchas, los empapan en agua y les vuelven a dar descargas eléctricas. Un abogado de la Comisión relata la situación: “Las descargas eléctricas se administran con pistolas paralizantes especiales, que también se utilizan como armas para golpear a los detenidos en la cabeza. Al estar fabricadas con metal sólido, causan heridas profundas y dejan a muchos detenidos sangrando, mientras los guardias se burlan de ellos y se ríen. El nivel de tortura es tan grave que numerosos detenidos pierden el conocimiento”. El uso de esta violencia no solo tiene como objetivo que los detenidos pierdan el conocimiento, sino también que pierdan el sentido de sí mismos y se vean totalmente privados de su cordura básica. Raed Abu al-Hummus, jefe de la Comisión Palestina, dijo: “El objetivo es claro: desgastarlos emocionalmente, empujarlos a un estado de colapso psicológico. No se trata de un caso aislado. Es parte de una política israelí cada vez más intensa dentro de las prisiones”.

Si se ha quebrado el sentido de identidad de los líderes políticos palestinos, las formaciones políticas de resistencia se verán afectadas.

Las descargas eléctricas son, por lo tanto, tan brutales como las bombas lanzadas sobre civiles hambrientos en Gaza: ambas tienen como objetivo aplastar cualquier resistencia palestina a la ocupación de sus tierras. La prisión de Magiddo, una de las peores prisiones israelíes entre una serie de prisiones terribles, cuenta con secciones de aislamiento especial para altos dirigentes políticos palestinos como Marwan Barghouti y Ahmad Sa’adat.

Marwan Barghouti (nacido en 1959) es un importante líder de Fatah que fue detenido durante la Segunda Intifada y lleva veintitrés años y cuatro meses en prisión. La Unión Interparlamentaria consideró que el trato que recibió al ser detenido “imposibilitaba cualquier posibilidad de un juicio justo” y que no debía permanecer detenido en esas condiciones. Durante los últimos años, Barghouti ha sido golpeado en su celda hasta romperse las costillas. Los intentos de quebrantar su espíritu continúan sin cesar. Ahmad Sa’adat (nacido en 1953), secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), lleva veintitrés años y tres meses en prisión, un mes menos que Barghouti. Inicialmente fue detenido por la Autoridad Palestina y recluido en la prisión de Jericó, de donde los israelíes lo secuestraron ilegalmente y lo llevaron a Magiddo. El objetivo de capturar y mantener detenidos a estos líderes durante largos periodos de tiempo es impedir que se desarrolle un punto focal en la sociedad palestina que revitalice la política palestina. Esto es lo que el teórico político israelí Baruch Kimmerling denomina politicidio, la muerte de la política. Israel no solo está matando a palestinos para apoderarse de la tierra, sino que está matando la posibilidad de una política palestina.

Politicidio

Lo más destacable de grupos como la Sociedad de Prisioneros Palestinos, Addameer: Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos, y Al-Haq: Defensa de los Derechos Humanos es que han apoyado continuamente a los presos políticos palestinos y no han permitido que su resistencia caiga en el olvido o se vea mermada. En octubre de 2021, los israelíes prohibieron seis grupos palestinos: Addameer, Al-Haq, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, Defensa de los Niños Internacional-Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Los israelíes acusaron a estos grupos de estar en contacto con el FPLP. En noviembre de 2021, el comandante militar israelí de Cisjordania declaró a estas organizaciones “asociaciones ilegales”. Esto lleva el politicidio a otro nivel. Ahora, no solo se trata a los grupos políticos – como el FPLP – como grupos terroristas, sino que incluso se ilegalizan las organizaciones que defienden a los presos.

Ahmad Saeed Tazazaa era un joven que merecía vivir una vida plena y larga. En septiembre de 2024, fue detenido en su casa de Qabatiya. Los israelíes invadieron su ciudad, en el norte de Cisjordania, entraron en una casa y arrojaron a palestinos desde un tercer piso. Ahmad fue detenido, llevado a Magiddo, torturado y asesinado. El trato que le dispensaron en prisión fue aún más brutal que el que infligieron a sus compatriotas palestinos al arrojarlos desde el tercer piso.

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres. Sus libros más recientes son Luchar nos hace humanos: aprendiendo de los movimientos por el socialismo, La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense y Sobre Cuba: 70 años de Revolución y Lucha (los dos últimos en coautoría con Noam Chomsky).

Este artículo fue producido por Globetrotter.