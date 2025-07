Read in English here

Mi análisis de los inicios de las grietas en la OTAN se publicó con un ligero retraso, justo el suficiente para quedar obsoleto. Señalé las dos iniciativas de referéndum en Eslovenia, una sobre el gasto militar y otra sobre la pertenencia a la Alianza, cuando la situación cambió rápidamente. Para sorpresa de quienes no están familiarizados con la situación política de este pequeño país, el Parlamento esloveno anuló la decisión sobre el primer referéndum propuesto por el socio de coalición Levica por motivos de procedimiento: ¡al parecer, la pregunta del referéndum no estaba formulada correctamente! Esto le dio al primer ministro Robert Golob una excusa perfecta para retirar su propia propuesta apresurada y provocada emocionalmente de celebrar un segundo referéndum (en el que se preguntaba a los ciudadanos si estaban a favor de permanecer en la OTAN o de retirarse de ella). Parece que se han evaporado las esperanzas de que se produzca un debate genuino, en cualquiera de los países de la Unión, sobre la exigencia sin sentido, o más bien suicida, de la OTAN de que se destine el 5% del PIB a fines militares. Como dice el viejo proverbio latino: Parturient montes, nascetur ridiculus mus (Las montañas paren, nacerá un ratón).

Los colegas eslovenos a los que he consultado siguen argumentando que la saga del referéndum no ha terminado, ya que los proponentes aún pueden “corregir” la pregunta y convocar un nuevo referéndum. Sin embargo, algunos observadores bien informados señalan que tal iniciativa sería un referéndum consultivo, es decir, no vinculante, lo que significa que, aunque generase un debate público, no sería más que una tormenta en un vaso de agua, sin efectos jurídicos ni políticos reales.

Recordemos que, bajo presión y alarmismo, los eslovenos votaron a favor de la adhesión a la OTAN en 2003, con un 66% de apoyo. Ese referéndum era vinculante y, por lo tanto, ningún referéndum consultivo podría ser lo suficientemente fuerte como para anularlo legalmente. En otras palabras, ya se preguntó una vez al pueblo y Eslovenia se registró en el Hotel California. ¿Se les permite a las nuevas generaciones salir del Hotel OTAN? ¿Existe suficiente masa crítica y conciencia para abandonar este club militar, insaciable como Leviatán, que exige cada vez más dinero y tropas? Porque la Europa actual se está preparando para la guerra, no para la paz. Veremos qué sucede en este pequeño país, cuyo pueblo es conocido por no ser especialmente entusiasta de llevar botas militares ni de pagarlas.

A pesar de este giro en Eslovenia, las fracturas internas de la OTAN están lejos de haber terminado. Formalmente, existe una cláusula de salida regulada por el artículo 13 de la Carta de la OTAN: solo es necesario enviar una notificación oficial al Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciando la intención de un país de retirarse. El “divorcio” tarda 12 meses. Suena engañosamente fácil, pero la verdadera pregunta es si cualquier gobierno elegido democráticamente, incluso con mandato para hacerlo, se atrevería o se le permitiría actuar de acuerdo con las demandas de sus votantes. ¿Son realmente soberanos los Estados miembros de la OTAN, especialmente los más pequeños? Basta con ver cómo incluso este pequeño episodio en Eslovenia ha sacudido Bruselas, Washington y los medios de comunicación occidentales. Abandonar la OTAN, o simplemente estar en desacuerdo con las exigencias de Donald Trump, se considera una blasfemia y un drama. Pocos lo dirán abiertamente, pero la ministra de Asuntos Exteriores, Tanja Fajon, ha estado sometida a una enorme presión en las últimas semanas y se ha visto obligada a jurar lealtad a la OTAN. Lamentablemente, en Eslovenia, las fuerzas anti-OTAN o antibélicas son escasas en el Parlamento o existen principalmente en la sociedad civil.

Sin embargo, existen grietas en la OTAN. Algunas son visibles, otras menos. España ha conseguido discretamente una cláusula de exclusión voluntaria, pero es solo cuestión de tiempo que otros Estados miembros quieran “convertirse en España”. La atención se centra ahora en Eslovaquia y su valiente primer ministro Fico (a diferencia del esloveno Golob, que se limitó a asustar a la población sin ninguna intención seria de abogar por la salida de la OTAN). Casi la mitad de la población eslovaca está a favor de la neutralidad (49,8%) frente a la permanencia en la OTAN (40%). En la vecindad, el líder de la oposición checa y ex primer ministro Andrej Babis dijo que su partido ANO rechazaría el nuevo objetivo de gasto en defensa de la OTAN si gana las elecciones de octubre. “Si Trump dice que tengo que saltar por la ventana, no saltaré”.

Italia se niega firmemente a pagar nuevas compras de armas para Ucrania o a enviar tropas al frente. El presidente de Croacia admite que su país no puede satisfacer el apetito insaciable de la OTAN. Muchos países dudan en comprometerse aún más en compromisos militares contra Rusia (que, por supuesto, se presenta como la principal amenaza sin pruebas). En Italia, las encuestas de opinión pública muestran que solo el 16% de los jóvenes están dispuestos a ir a la guerra para defender su país. La situación es similar en Gran Bretaña, donde más del 70% de los jóvenes ni siquiera saben cambiar una bombilla en su salón. Quizás las generaciones actuales carecen de conciencia de los horrores de las dos guerras mundiales que vivió Europa. Sin embargo, muchos han disfrutado de décadas de paz y prosperidad gracias a los lazos económicos con Rusia y a la energía barata. En ellos reside el potencial sin explotar para decir NO al militarismo y a los uniformes militares que sus gobiernos están preparando para ellos.

He aquí otro dato importante que nos impide caer en la desesperación y en la pasividad: cada nuevo centavo gastado en el complejo militar-industrial agrava la crisis social. Algunas mentes desquiciadas creen que el gasto militar es la salvación para la crisis de autocanibalización del capitalismo, pero el dinero no cae del cielo. Ucrania, Alemania y otros países no disponen de fondos ilimitados para armas y maniobras militares. La guerra es un negocio caro y nunca ha traído progreso. Europa se está desangrando al repetir los errores que pagó caro en el pasado. Y a los ciudadanos estadounidenses no les irá mejor con la imprudente estrategia de Trump de crear vasallos y enemigos sin cumplir las expectativas de su electorado.

A pesar de su expansión global, la OTAN sigue siendo un tigre de papel en el ámbito militar. No puede prepararse para tantos enfrentamientos simultáneos, ni encontrará entusiasmo entre sus ciudadanos. La política de extorsión y chantaje de Trump tiene sus límites, al igual que su locura arancelaria.

Nuestra tarea es revelar las grietas en el caparazón fracturado de este militarismo emergente y resistir el miedo a que albergue una monstruosidad similar a la de Alien, como en la serie de películas. Si surge un nuevo nazismo, cuyos contornos ya son visibles, nosotros, los habitantes de la OTAN, seremos sus primeras víctimas, seguidos de nuestros enemigos fabricados.

Biljana Vankovska es profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Ss. Cyril and Methodius de Skopje, miembro de la Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) de Lund, Suecia, y la intelectual pública más influyente de Macedonia. Es miembro del colectivo No Cold War.

Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter.