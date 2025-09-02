En el momento más crítico de su popularidad, Milei enfrentará elecciones provinciales en medio de un escándalo de audios filtrados que supuestamente revelarían una red de corrupción en su gobierno.

El gobierno de extrema derecha de Javier Milei vive uno de sus momentos más críticos desde que asumió la presidencia de Argentina en 2023. Según una encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella, la popularidad y la confianza en el Ejecutivo han caído en picada durante las últimas semanas.

El pasado 27 de agosto el presidente y otros altos funcionarios, que se encontraban realizando una campaña electoral de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, tuvieron que ser evacuados de emergencia después de haber recibido insultos de varios manifestantes.

Incluso arrojaron piedras en contra del mandatario, lo cual ocasionó que el vehículo en el que viajaban tuviera que emprender una huida de la muchedumbre. Milei acusó al kirchnerismo del ataque.

El descenso de la popularidad del mandatario libertario se da tras varios audios filtrados que aparentemente revelarían una supuesta red de corrupción de la que se estaría beneficiando varios funcionarios del gobierno, incluyendo a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del presidente.

Una supuesta red de corrupción: “Karina se lleva el 3%”

El pasado 29 agosto el programa Dato Clave, del periodista Mauro Federico, difundió dos audios en los que supuestamente se escucha a Karina Milei. En el primer audio, según el medio de comunicación, Karina Milei afirma: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos.”

En el segundo audio, la secretaria de la Presidencia dice: “Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada.”

Pese a que los audios no hablan de nada realmente comprometedor, excepto de una aparente división en el Ejecutivo, sí evidencian una clara filtración de seguridad del círculo cercano de Javier Milei, pues, en efecto, no son las primeras grabaciones que se difunden.

Estos audios se suman a los que ya fueron filtrados en días anteriores en los que se escucha a Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que hablaba sobre una supuesta trama de corrupción que involucra a laboratorios y prestadores de servicios vinculados a la salud pública de las personas con discapacidad.

Según Spagnuolo, el cobro de coimas operaba a través de la droguería Suizo Argentina, la cual presionaba a ciertos proveedores para aplicar sobreprecios y asegurar contratos a favor del Estado.

Además, Spagnuolo acusa en los audios a la propia Karina Milei y a Eduardo Menem, exsenador, como beneficiarios de la trama. Así, el 1% de los beneficios supuestamente se los llevaría Menem y “Karina se lleva el 3%”, dijo Spagnulo.

Tras la filtración de los audios, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad fue despedido, no sin antes anunciar que ya había informado al presidente del esquema de corrupción. Días más tarde, el abogado de la expresidenta Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia por la supuesta trama de corrupción.

La reacción del gobierno: negación y judicialización

Pese al silencio de su hermana, Javier Milei ha negado contundentemente las acusaciones, e imputa a la oposición de haber iniciado. “Todo lo que [Spagnuolo] dice es mentira; lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió…Vienen por la libertad de todos los argentinos”, dijo el presidente ante los escándalos que salpican a su gobierno.

Por su parte, el Ejecutivo dijo que la difusión de los audios de Karina es histórica, pues nunca había sucedido que se difundieran grabaciones de conversaciones que sucedieron en la Casa Rosada: “De tratarse de un audio real, el mismo fue obtenido ilegalmente dentro de la Casa Rosada, generando un hecho sin precedentes en la historia nacional.”

Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni dijo que presentó una denuncia ante la justicia por lo sucedido: “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido.”

¿Rusia detrás de la filtración? La justicia argentina prohíbe la difusión de audios de Milei

Por ahora, la jugada del gobierno para frenar más difusiones de audios ha funcionado. La justicia argentina ha prohibido que se siga difundiendo los audios en los que se escuche a Karina Milei debido a que estaría atentando en contra de la “intimidad y el honor” de la funcionaria, así como por poner en riesgo “la seguridad institucional” de Argentina.

En su denuncia, el gobierno ultraderechista afirmó que se trata de una “operación de inteligencia ilegal” que buscaría desestabilizar la democracia. Pero lo que más ha sorprendido es que, según el gobierno, quienes han filtrado los audios son “personas ligadas a los servicios de inteligencia rusos con incidencia de Venezuela.”

Varios especialistas han criticado la decisión de la justicia por considerarla atentatoria de la libertad de expresión. Según estos, la honra de la secretaria de Gobierno no se ha visto en peligro, y que más bien la decisión apunta a censurar nuevas grabaciones. Sin embargo, según afirma, no se puede realizar una orden judicial de este tipo antes de conocer el contenido de audios no divulgados.

Por ahora, el gobierno busca detener el problema en el que se encuentra y que ha paralizado el control que tenía de la agenda pública. En medio de los rumores de más audios en el que supuestamente hablan funcionarios del gobierno, la opinión pública argentina se encuentra expectante. El gobierno de Milei vivirá una auténtica prueba de fuego en las elecciones del 7 de septiembre de la que podría salir fortalecido o profundamente herido, incluso llegando a comprometer la tan ansiada reelección del presidente libertario.