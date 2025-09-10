Pese a que el mandatario asumió en primera línea la campaña electoral y vaticinó una victoria de su partido (“Buenos Aires se pintará de morado”, afirmaba Milei), las cifras han sido contundentes. Se estima que hubo una participación de casi el 61%.

El pasado 7 de septiembre, Buenos Aires, provincia de la Argentina (en donde además se encuentra la capital), propinó una durísima derrota al proyecto libertario de derecha del presidente Javier Milei, quien tras conocer los resultados dijo: “Hoy hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarla.”

Se eligieron senadores, diputados y delegados de las municipalidades de la provincia. El peronismo decidió sumar fuerzas y realizar una gran alianza anti-Milei llamada Fuerza Patria, la cual, según datos oficiales, obtuvo casi el 47% de los votos válidos, mientras que La Libertad Avanza, el partido de Milei que se alió con el PRO (del expresidente Mauricio Macri), alcanzó casi 34%. En tercer y cuarto lugar quedaron el centrista SOMOS y el Frente de Izquierda, respectivamente, que obtuvieron casi el 5% cada uno. El resto de los votos se dividió entre los otros contendientes.

Es decir, el peronismo obtuvo más de 13 puntos de diferencia a la ultraderecha, lo que le permitió obtener 6 de las 8 secciones electorales. La Libertad Avanza apenas se quedó con la quinta y la sexta secciones. Además, el peronismo arrasó en las elecciones de los municipios, donde obtuvo 95 de los 135.

Milei dice que no dará ni un paso atrás

Pese a la contundente derrota, Milei afirmó que si bien se deberán corregir los errores políticos que sean necesarios, no retrocederá en su proyecto neoliberal. “No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, el rumbo lo vamos a acelerar más. Si hemos cometido errores en lo político, lo vamos a procesar y lo vamos a hacer mejor para ganar en octubre … Seguiremos defendiendo el equilibrio fiscal.”

Además, aprovechó para criticar al adversario que derrotó a su fuerza política en las elecciones, la cual se convirtió durante la campaña en una suerte de enemigo ante el cual había que “matar o morir”: “Han puesto todo el aparato peronista que manejan desde hace 40 años y este sería el piso para nosotros y el techo para ellos”.

El peronismo festeja

Por su parte, la principal fuerza opositora, el peronismo, festejó los resultados. La expresidenta Cristina Fernández, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, escribió en su cuenta de X: “¿Viste, Milei? Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen trabajo). Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas. Sal de la burbuja, hermano.”

El gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo ante sus simpatizantes tras conocer los resultados: “El mensaje de las urnas es que no podés gobernar para los de afuera, para los que más tienen. Milei: tenés que gobernar para el pueblo”. Además de cara a las futuras elecciones, incluyendo la presidencial, Kicillof afirmó: “Las elecciones demostraron que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo.”

¿A qué se debe la crisis del ultraliberalismo en Argentina?

Existen varias interpretaciones sobre las razones que explican la pérdida masiva de puestos políticos de elección del partido de Milei. Una de ellas afirma que las recientes especulaciones y sospechas sobre una supuesta participación de la hermana del presidente, Karina Milei, en una trama de corrupción que involucra la compra de medicamentos, lo cual habría incidido directamente en el descenso en la popularidad de Milei, que afectó profundamente a sus candidatos en la provincia de Buenos Aires.

Otras interpretaciones también apuntan a un manejo cada vez más dificultoso de la economía. El gobierno ha implementado una política neoliberal radical que empata con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Esto ha causado cierta estabilidad en la inflación, pero también ha provocado enormes descontentos sociales, como el de los jubilados que han salido a manifestarse todas las semanas rechazando los recortes estatales a la salud y las jubilaciones.

Al respecto, el periodista Federico Rivas Molina escribió en El País: “Al equipo económico le cuesta cada vez más sostener el valor del peso frente al dólar. Para evitar la dolarización de las carteras en pesos, primero subió las tasas hasta el 80%, el triple de la inflación prevista para este año. Luego subió al 50% los encajes bancarios, para bajar los pesos circulantes. A mediados de la semana pasada, puso fin a las bandas de flotación que había acordado con el Fondo Monetario Internacional y vendió dólares del Tesoro. Milei achacaba entonces la turbulencia a lo que llamó “el riesgo kuka”, es decir, el temor a un triunfo del kirchnerismo que tenía espantados a los inversores. Consumada la profecía, el escenario es ahora mucho más hostil que el viernes.”

En esta línea, la licenciada en comunicación Erika Jiménez, parte de ARG Medios, hablo con Peoples Dispatch y opinó que el plan económico de Milei no está funcionando: “No hay ninguna persona que sienta que su nivel económico ha mejorado con el gobierno de Milei; todo lo contrario: sube la inflación, los sueldos son insuficiencites, las pensiones de jubilados y discapacitados están recortadas, entre otras políticas de crueldad que realizó Milei. No está convenciendo a un sector que antes votó por él”.

Además, opinó que el peronismo, que tiene varias tendencias en su interior (no siempre compatibles), podría sostener esta alianza a mediano plazo gracias al aparecimiento de una figura que aglutine a las distintas fuerzas internas: “Pienso que el liderazgo de Axel Kicillof [en el peronismo] no tiene discusión.”

Sobre el futuro inmediato del gobierno de Milei, Jiménez dijo que se viene un proceso de crisis interna del gobierno: “La figura de la hermana le está pesando a Milei, y pese a ello él no la va a sacar. Además, van a renunciar o van a echar a algunos ministros, aunque no se sabe cuáles serán. Hay una especie de inestabilidad política y del proyecto económico del gobierno de Milei. Lo más probable es que desde esta fecha hasta octubre, donde habrá elecciones legislativas nacionales, en las que votan todos en el país, se juega la estabilidad política y económica.”