El 16 de septiembre, los pueblos de Burkina Faso, Malí y Níger celebrarán el segundo aniversario de la Alianza de Estados del Sahel (AES), establecida por la Carta de Liptako-Gourma en 2023. No se trata simplemente de una fecha en el calendario, sino de la celebración de una lucha renovada por la soberanía en una región que durante mucho tiempo ha estado asfixiada por el neocolonialismo francés y las fallidas estrategias de seguridad occidentales. Mientras se planean acciones solidarias en todo el Sahel, es esencial mirar más allá de las narrativas dominantes sobre los “cinturones golpistas” y comprender las condiciones que llevaron a este momento crucial.

Durante décadas, el Sahel ha sido un caso paradigmático de saqueo neocolonial. La “independencia de bandera” de la década de 1960 fue una fachada para continuar con la dominación francesa, mantenida a través del franco CFA y una red de pactos de defensa. El acuerdo de 1961 con Níger, por ejemplo, otorgó a Francia el control sobre las instalaciones militares y los recursos estratégicos como el uranio, al tiempo que proporcionaba exenciones fiscales a las empresas francesas. Este sistema destruyó la soberanía fiscal de la región, lo que provocó un subdesarrollo catastrófico, pobreza y una crisis de seguridad exacerbada por las mismas potencias que pretendían resolverla.

Las cifras son desoladoras. En 2023, el PIB per cápita de Níger era de solo 560 dólares, con casi la mitad de su población en situación de pobreza, y sus vecinos se enfrentan a realidades similares. Esta es la consecuencia directa de un sistema diseñado para la extracción. Las empresas mineras francesas llevan años extrayendo el uranio y el oro de la región, dejando poco a cambio. En 2010, por ejemplo, Níger recibió solo el 13% del valor total de las exportaciones de su propio uranio.

Esta explotación económica está indisolublemente ligada a la crisis de seguridad. La intervención de la OTAN en Libia en 2011 desató una avalancha de armas y extremistas en toda la región. Las operaciones posteriores lideradas por Francia, como Barkhane, resultaron contraproducentes, ya que la actividad terrorista se disparó bajo su vigilancia, con un aumento de las muertes del 2860% en quince años. Para la población del Sahel, la conclusión era ineludible: el zorro vigilaba al gallinero.

De este crisol de Estados fallidos, injerencia extranjera y frustración popular nació la AES. Las intervenciones militares en Malí (2020), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) no fueron las típicas tomas de poder de una élite egoísta. Fueron, como las ha denominado Philippe Toyo Noudjnoume, de la Organización de los Pueblos de África Occidental, “intervenciones militares por la soberanía”. Liderados por una nueva generación de oficiales jóvenes y patriotas como Ibrahim Traoré de Burkina Faso y Assimi Goïta de Malí, estos movimientos se han visto impulsados por movilizaciones masivas de una población cansada del antiguo orden, como se muestra en el reciente dossier publicado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, El Sahel busca la soberanía.

Las escenas de manifestaciones masivas en las calles de Bamako, Uagadugú y Niamey tras el derrocamiento de los gobiernos respaldados por Occidente fueron un poderoso testimonio del profundo deseo de cambio. Es más, las masas no salieron simplemente para apoyar ciegamente a un nuevo régimen. Tomemos el caso de Níger: cuando los líderes militares – impulsados principalmente por la falta de protección y remuneración mientras luchaban en primera línea contra las incursiones terroristas, a menudo vinculadas al supuesto apoyo francés – fueron las organizaciones de base las que lideraron el llamamiento a la expulsión de las fuerzas militares y diplomáticas francesas, sitiando las guarniciones militares y la embajada francesas. No se trataba simplemente de arrebatos antifranceses, sino de un profundo rechazo a un sistema que durante demasiado tiempo había negado al pueblo del Sahel su dignidad y su derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, la AES no es solo una alianza militar, sino un proyecto político, un audaz intento de forjar un nuevo camino basado en el panafricanismo, el desarrollo endógeno y una postura antiimperialista decidida.

En sus dos años de existencia, la AES ha logrado avances significativos. La expulsión de las tropas francesas de los tres Estados miembros supuso un golpe histórico para el neocolonialismo francés en África. La formación de la Confederación de Estados del Sahel el 6 de julio de 2024 ha consolidado aún más la alianza, con una fuerza militar conjunta que ya realiza maniobras y cuyos líderes profundizan los lazos de seguridad, como se vio en las reuniones militares celebradas en Rusia en julio y agosto de 2025. Avanzan los planes para crear un pasaporte único, un nuevo fondo de inversión financiado con impuestos nacionales y, finalmente, una moneda común. En el frente económico, la AES está tomando medidas concretas para recuperar el control de su destino. Se han presentado propuestas para poner en común recursos para proyectos clave de minería, energía e infraestructura. En un paso significativo hacia la soberanía energética, la empresa rusa Rosatom (empresa estatal responsable de su industria nuclear y energética) firmó acuerdos marco con los tres miembros en junio-julio de 2025 sobre el uso pacífico de la energía nuclear para desarrollar un “ciclo regional de combustible nuclear integrado verticalmente, desde las minas de Níger hasta los reactores de Burkina Faso y Malí”. Esto complementa los esfuerzos nacionales de toda la alianza, que incluyen una serie de acuerdos bilaterales con nuevos socios y nuevas iniciativas de desarrollo nacional, que abarcan una amplia gama de sectores económicos, políticos y sociales. Malí y Burkina Faso aprobaron nuevos códigos mineros en 2023 para aumentar la participación del Estado y eliminar las exenciones fiscales de la era neocolonial, mientras que Níger ha iniciado una auditoría exhaustiva de los contratos mineros existentes con el objetivo de renegociarlos en términos más equitativos.

Estas políticas concretas van acompañadas de un impulso a la renovación ideológica. Burkina Faso, por su parte, está reviviendo el espíritu de Thomas Sankara con un importante impulso a la autosuficiencia alimentaria, movilizando programas nacionales de voluntariado para construir presas de riego, poniendo en marcha la construcción de la primera planta de procesamiento de tomates del país para reducir la dependencia de las importaciones y la campaña nacional de restauración forestal (que vio cómo se plantaban 5 millones de árboles en una hora el 21 de junio de 2025). Malí, en su nuevo plan nacional de desarrollo, está fomentando el concepto del Maliden kura o el “nuevo maliense”, un ciudadano patriota, responsable y trabajador dedicado a la soberanía nacional. Estos esfuerzos paralelos, tanto materiales como ideológicos, están tejiendo una nueva bandera para la región, simbolizada en la bandera de la AES. Con un mapa de las tres naciones unidas en una sola, con los colores panafricanos rojo, dorado y verde, y el antiguo árbol baobab en el centro, los pueblos del Sahel han desplegado la bandera de la soberanía y, cada día, a través de la lucha diaria por construir un proyecto regional coherente, recuperan su dignidad.

Los retos que se avecinan siguen siendo inmensos. Las economías de los países de la AES siguen dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas, lo que las hace vulnerables a los caprichos del mercado mundial. La situación de seguridad, aunque está mejorando en algunas zonas, sigue siendo precaria. Y las fuerzas del imperialismo no han estado ociosas. Pero centrarse únicamente en estos retos es perder de vista el panorama general. Los pueblos del Sahel no están esperando a un salvador. Están tomando las riendas de su propio destino. El próximo aniversario de la AES es un momento para elogiar su valentía y su visión. Es un recordatorio de lo que dijo una vez Thomas Sankara, el gran revolucionario burkinés, una frase que suele citar Ibrahim Traore: “Un esclavo que no es capaz de hacerse cargo de su propia rebelión no tiene derecho a la compasión”. Los pueblos del Sahel se han hecho cargo de su rebelión.

Mikaela Nhondo Erskog es educadora e investigadora en el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Tiene un máster en Historia por la Universidad actualmente conocida como Rhodes (UCKAR) y una licenciatura en Humanidades por la misma universidad.

Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter.