Read in English here

Muchos suponen que el trabajo infantil en Estados Unidos es un vestigio del pasado. En realidad, el trabajo infantil es una crisis oculta. Los niños de la clase trabajadora suelen ser explotados con consecuencias devastadoras, como lesiones y muerte. Las violaciones del trabajo infantil van en aumento, y los niños inmigrantes corren un riesgo especial de ser colocados en ocupaciones peligrosas a una edad temprana. Al mismo tiempo, legisladores de todo el país, patrocinados por gigantes de la industria, intentan empeorar la ya existente tragedia.

En Iowa, el Senado estatal acaba de aprobar uno de los proyectos de ley a favor del trabajo infantil más extremos de los últimos tiempos. La SF 167, presentada por el senador estatal Jason Schultz, levanta las restricciones sobre el trabajo peligroso, amplía las horas de trabajo y rebaja la edad para que los niños trabajadores sirvan alcohol a los adultos. A los jóvenes de 14 a 17 años se les permitiría trabajar en empleos que antes les estaban prohibidos, siempre que formen parte de un “programa de formación” aprobado. Pero estos “programas de formación” no se parecen a la mayoría, ya que permiten a los menores trabajar en “mataderos, plantas de envasado o transformación de carne; minería; manejo de máquinas motorizadas de conformado, punzonado o cizallado de metales; manejo de sierras de cinta o circulares, cizallas de guillotina o empacadoras de papel; o participar en operaciones de techado o trabajos de demolición”.

Tal vez lo más atroz del nuevo proyecto de ley es que deja a los empresarios libres de responsabilidad si uno de sus trabajadores infantiles se lesiona o incluso muere en el trabajo. Las empresas no son civilmente responsables de las lesiones o la muerte, ni los niños trabajadores tienen derecho a indemnización laboral. “Una empresa que acepte a un estudiante de secundaria en un programa de aprendizaje basado en el trabajo no estará sujeta a responsabilidad civil por ninguna reclamación por lesiones corporales al estudiante o enfermedad o muerte por accidente del estudiante derivada de un acto u omisión negligente de la empresa durante la participación del estudiante en el programa de aprendizaje basado en el trabajo en la empresa o lugar de trabajo”, dice el texto del proyecto de ley.

Es como si los autores del proyecto de ley fueran muy conscientes de que los niños más pequeños que al deber manejar más horas para ir a trabajar durante estarán más cansados y propensos a los accidentes, escribiendo específicamente en, “Un negocio que acepta un estudiante de secundaria en un programa de aprendizaje basado en el trabajo no estará sujeto a responsabilidad civil por cualquier reclamación por lesiones corporales al estudiante o enfermedad o muerte por accidente del estudiante que surja de la conducción del estudiante hacia o desde el negocio o lugar de trabajo para participar en el programa de aprendizaje basado en el trabajo.”

Como informó el sindicato More Perfect Union, la SF 167 de Iowa y los proyectos de ley similares que están apareciendo en todo el país están siendo financiados por algunos de los grupos de “lobby” más poderosos para las grandes empresas y los empleadores que contratan mano de obra de bajos salarios.

Paralelamente a la oleada legislativa, el tema del trabajo infantil se ha situado cada vez más en el primera plana de la opinión pública. Este mes se hizo viral un vídeo de TikTok grabado por un cliente de Chick-fil-a incrédulo al encontrarse con un trabajador de 13 años en el restaurante de comida rápida. Meses después de que una investigación de Reuters revelara que una filial de Hyundai explotaba ilegalmente a niños migrantes en una fábrica de automóviles de Alabama, el New York Times publicó un reportaje sobre niños migrantes no acompañados de tan solo 12 años, explotados ilegalmente por sus empleadores, que realizaban trabajos peligrosos como la construcción, renunciando a menudo a la escolaridad. Hannah Drier, la periodista que publicó la historia del Times, no tardó en hacer un seguimiento, revelando que el gobierno de Biden fue informado en repetidas ocasiones de la crisis del trabajo infantil migrante, pero optó por no hacer nada. Packers Sanitation Services Inc., una de las mayores empresas de saneamiento de la industria cárnica, fue multada en febrero con 1,5 millones de dólares por contratar a más de 100 niños para realizar trabajos peligrosos, limpiando equipos como “cortadoras de cráneos” y “sierras para huesos afiladas como cuchillas”. Al menos tres de esos niños sufrieron quemaduras a causa de los productos químicos utilizados para la limpieza.

El problema

Desde principios del siglo XXI, las violaciones del trabajo infantil habían disminuido. Luego, en 2015, comenzaron a aumentar de nuevo. El Departamento de Trabajo ha informado de un aumento de casi el 70% en el empleo infantil ilegal desde 2018.

Mientras tanto, la administración Biden se niega a hacer cumplir adecuadamente las leyes de trabajo infantil. Tras la debacle sanitaria de los envasadores de carne, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, envió lo que no es más que una carta redactada en términos enérgicos a la industria cárnica y avícola, instándoles a no utilizar mano de obra infantil. No se amenaza con presentar cargos penales a los empresarios que cometan un acto delictivo, a pesar de que el sistema jurídico estadounidense es famoso por su dureza con la clase trabajadora.

Las investigaciones han demostrado que trabajar más de 20 horas semanales tiene profundos efectos educativos y de comportamiento en los niños, incluido un descenso del compromiso escolar.

Peoples Dispatch habló con Ángel, un trabajador inmigrante colombiano de 16 años que vive en Jackson Heights, Queens. Ángel trabaja en un restaurante italiano de 16.00 a 23.00 los días que tiene colegio, y de 11.00 a 23.00 los que no. Cruzó la frontera entre Estados Unidos y México sin sus padres, y ahora es totalmente responsable de todos y cada uno de sus gastos. También es responsable de pagar a los abogados que le ayudan con el proceso de inmigración. La semana laboral de 47 horas de Ángel le sitúa justo por debajo del límite de 48 horas para trabajadores de 16 años en Nueva York.

Ángel no tiene tiempo para hacer los deberes, y sus largas horas en el restaurante le dejan exhausto para la escuela. “De mi casa voy aquí, al colegio, del colegio voy al trabajo, y del trabajo a casa, todos los días”, dice. “Y sí, es agotador, claro, pero es algo que tengo que hacer”.

Los niños trabajadores agrícolas corren especial peligro

Algunos de los trabajos infantiles más peligrosos de Estados Unidos ni siquiera son ilegales. En el sector agrícola, en concreto, las leyes sobre trabajo infantil son mucho más permisivas. Según la Ley de Normas Laborales Justas, los niños a partir de 12 años pueden trabajar un número ilimitado de horas fuera del horario escolar en la agricultura, y las normas son aún más indulgentes para los niños que trabajan en las granjas de sus familias. Los niños de 16 y 17 años que trabajan en la agricultura pueden realizar tareas catalogadas como peligrosas por el Departamento de Trabajo, mientras que en otros sectores el límite son los 18 años.

El trabajo agrícola es también una de las ocupaciones más peligrosas para los niños. Condiciones como el calor extremo y el uso de maquinaria agrícola peligrosa agravan las lesiones. Niños de 12 años, demasiado jóvenes para comprar un cigarrillo, trabajan en los campos de tabaco de Estados Unidos. El cultivo de tabaco expone a los trabajadores al riesgo de intoxicación por nicotina, llamada “enfermedad del tabaco verde”. Los niños son tres veces más propensos a desarrollar cáncer por pesticidas, pero están expuestos regularmente a estos productos químicos en la industria agrícola. Los menores de 16 años tienen 12 veces más probabilidades de sufrir lesiones, incluso mortales, por los ATV (Vehículos de todo terreno,por sus siglas en inglés), vehículos utilizados habitualmente en la agricultura. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno informó de que 100.000 niños trabajadores agrícolas se lesionan en el trabajo cada año, y que los niños representan el 20% de todas las muertes de trabajadores en la industria. 452 niños murieron en el trabajo entre 2003 y 2016. El 52% de esas muertes se produjeron en la agricultura.

El alcance del problema es difícil incluso de cuantificar. Se estima que el 88% de las lesiones por trabajo infantil en la agricultura ni siquiera se incluyen en estas estadísticas, y que los niños sufren cuatro veces más lesiones de las que se informan.

Algunos especulan con que la razón por la que los empresarios están financiando ahora los intentos de debilitar las restricciones al trabajo infantil es para combatir la creciente reticencia de los trabajadores a volver a empleos mal pagados y de baja calidad después de la COVID-19.

Durante el punto álgido de la pandemia, el gobierno de EE.UU. impulsó finalmente el gasto social. A menudo, los trabajadores optaron por sobrevivir gracias a los subsidios de desempleo incrementados, en lugar de arriesgar sus vidas trabajando para empleadores que les pagarían mal. Como resultado, no han tenido que depender tanto de cualquier empleo disponible, independientemente de las condiciones o los salarios. Los empresarios han llamado erróneamente a esto “escasez de mano de obra”, aunque no hay escasez de trabajadores dispuestos a trabajar por salarios decentes y en condiciones decentes.

Los políticos y las empresas se han esforzado por desmantelar el sistema de bienestar en la medida de lo posible para obligar a la gente a volver a trabajar. La legislación sobre el trabajo infantil forma parte de esta misma estrategia.

“La única solución [para los empresarios] es ampliar la mano de obra”, afirma el comentarista Adam Johnson. “El trabajo consiste o bien en crear subvenciones para que las empresas consigan que el gobierno subvencione su propia formación y contratación, o bien en ampliar la reserva de mano de obra rebajando las normas de trabajo, las normas de seguridad y las normas laborales”.

En otras palabras, en respuesta a la llamada escasez de mano de obra, los empresarios intentan aumentar la legalización de la explotación de los trabajadores más vulnerables y peor pagados: los niños.

Los trabajadores siguen luchando por unos salarios más altos y la sindicación. Con más poder de negociación y mejores salarios en el lugar de trabajo, los padres podrán ganar lo suficiente para mantener a sus hijos, y los jóvenes de 16 años como Ángel ya no tendrán que trabajar 47 horas a la semana sólo para sobrevivir.