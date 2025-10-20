Después de todos estos años, la conclusión es cada vez más clara: el Premio Nobel de la Paz es una de las mayores farsas de nuestro tiempo.

La avalancha de reacciones de indignación – y justificadas – ante la concesión del Premio Nobel de la Paz de este año a María Corina Machado dice menos de la decisión del Comité que de la conmoción del público. ¿Cómo puede alguien seguir sorprendido cuando una figura que encarna todo menos la paz recibe este premio? La historia demuestra que el Premio Nobel de la Paz a menudo ha recaído en criminales de guerra, oportunistas y figuras políticamente “convenientes”, honrados no por su coraje moral, sino por su alineación con la lógica geopolítica occidental. Rara vez un galardonado ha inspirado un aplauso incondicional.

De mi memoria reciente, solo recuerdo un galardonado que realmente lo merecía: los hibakusha japoneses, los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que dedicaron sus vidas al desarme nuclear. Sin embargo, incluso ese reconocimiento llegó demasiado tarde, un gesto simbólico hacia una generación que está desapareciendo de este mundo, en un momento en que la amenaza de una guerra nuclear se ha vuelto palpable una vez más, gracias a la guerra por poder en Ucrania. Otra persona que merece todo el respeto es Lê Đức Thọ, porque se negó a aceptar el premio. En muchos casos, aquellos que han sido ignorados por el Premio Nobel – el llamado “Club de los no ganadores” – han contribuido mucho más al avance de la humanidad que los galardonados, pero sus contribuciones siguen sin ser apreciadas; sin embargo, el premio no ha disminuido en modo alguno su papel en la configuración de la civilización humana.

Las decisiones del Comité Nobel han sido objeto de un intenso escrutinio y críticas; evaluarlos caso por caso significaría mancharse las manos con la sangre que salpica las biografías de muchos galardonados. Por ejemplo, en 1918, el Premio Nobel de Química fue otorgado a Fritz Haber, el “padre de las armas químicas” en la Primera Guerra Mundial, quien defendió el uso de la guerra con gases durante su vida. ¿Deberían mencionar a Milton Friedman o Henry Kissinger? Pero el período posterior a la Guerra Fría ha dado paso a una nueva práctica, profundamente impregnada del espíritu del “fin de la historia” de Fukuyama: el Premio se otorga cada vez más a personas que no tienen una conexión real con la paz. En cambio, se celebra a disidentes de sistemas no occidentales (convenientemente etiquetados como “autoritarios”), periodistas, feministas, movimientos de oposición que buscan un cambio de régimen, separatistas (como el Dalai Lama) o incluso fanáticos religiosos enamorados de la gloria de la muerte, como la Madre Teresa de Calcuta.

Tomemos, por ejemplo, a Malala Yousafzai, la galardonada más joven de la historia, cuya tragedia personal a manos de los talibanes se convirtió en una conveniente justificación moral para la intervención ilegal de los Estados Unidos en Afganistán. Años más tarde, ya como mujer madura en Londres, Malala ha admitido abiertamente su lucha por encontrar un sentido después de haber sido convertida en un icono y despojada de su juventud e identidad por fines geopolíticos.

La Unión Europea fue premiada por sus “logros pasados” – por integrar un continente devastado por la guerra –, pero a menudo se olvida su papel en el sangriento colapso de Yugoslavia. Hoy en día, está cada vez más militarizada y aprueba tácitamente las atrocidades cometidas en Gaza. El propio Barack Obama admitió que no entendía del todo por qué había sido honrado, tal vez por ser el primer afroamericano en la Casa Blanca. Sin embargo, poco después dejó a varias naciones en ruinas, entre ellas Libia, que aún hoy sigue llevando las cicatrices de sus actos.

La cuestión es sencilla: un comité opaco y elegido políticamente, que se hace pasar por un organismo independiente, ha usurpado la voluntad de Alfred Nobel. La han “modernizado” para adaptarla al orden mundial neoliberal, que finge que prevalece la hermandad entre las naciones, que avanza la desmilitarización y que los conflictos se resuelven pacíficamente. Los criterios del propio Nobel eran modestos pero claros: el Premio de la Paz debía otorgarse a quienes “hubieran realizado la mayor o mejor labor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración y promoción de congresos de paz”. El mejor análisis jamás escrito sobre la mala gestión del premio Nobel y el abuso de los fondos confiados está elaborado de forma transparente y elocuente por Frederik S. Heffermehl.

El Comité, lo que es crucial, también tiene el derecho de no otorgar el premio en un año determinado. Y tal vez este sea uno de esos años. El mundo ha vuelto a la mentalidad anterior a la Sociedad de Naciones, cuando la guerra se consideraba un derecho soberano. La militarización ha alcanzado proporciones grotescas y ahora las guerras se libran con drones, ciberataques y ejércitos proxy. Esta es una época oscura, una época de genocidio. No hay congresos de paz, a menos que se cuenten las humillantes reuniones de vasallos leales como la de Sharm el-Sheikh, donde los líderes adulaban a Trump mientras éste recogía medallas y promesas de Estados ricos deseosos de construir complejos turísticos sobre los cadáveres de niños palestinos.

Algunos han propuesto candidatos alternativos: Francesca Albanese, Greta Thunberg o los periodistas, médicos y civiles palestinos que soportan lo que solo puede calificarse como un nuevo Holocausto. Sin embargo, el Premio Nobel de la Paz nunca tuvo la intención de ser un consuelo para las víctimas; existe para honrar a quienes previenen activamente la guerra y el sufrimiento. Otorgarlo en circunstancias tan comprometidas a alguien de verdadera estatura moral sería insultar su valentía e integridad: es un premio indigno de sus principios. Por cierto, Francesca recibió un premio alternativo de la paz que le queda muy bien.

Después de todos estos años, la conclusión es cada vez más clara: el Premio Nobel de la Paz es una de las mayores farsas de nuestro tiempo. Su prestigio perdura sólo por el desesperado anhelo de paz de la humanidad, un anhelo que nos ciega ante el hecho de que la paz no es una celebración de un solo día, sino una lucha continua. En un mundo a solo 90 segundos de la medianoche en el Reloj del Juicio Final, el Premio de la Paz es lo menos importante en lo que perder nuestro tiempo y nuestra indignación.

Detrás de su aura dorada se esconden alrededor de un millón de euros, dinero que, según se dice, procede de los “intereses” de la fortuna de Nobel. Pero la verdad es que esta fortuna, como todo capital, se reproduce a través del capitalismo global, el mismo sistema que alimenta la guerra, la desigualdad y la pobreza. De hecho, estamos atrapados en un mecanismo autosostenible diseñado para preservar el status quo mundial.

Entonces, ¿por qué nos sorprende o nos enfada que esta persona o aquella persona haya recibido el premio? Si el propio Comité Nobel es un club de viejos amigos formado por diplomáticos, políticos e intelectuales obedientes, ¿por qué deberían confiar en su criterio en cualquier campo, ya sea la literatura o la ciencia, en el que los galardonados casi siempre proceden de Occidente o son ideológicamente aceptables para él?

¡Olvídense del Nobel! El mundo no necesita más millonarios creados en nombre de la paz. Lo que necesitamos es la paz en sí misma, la paz real, dolorosa y humana. Tenemos niños enterrados bajo los escombros, madres hambrientas, generaciones mutiladas y el hedor de la muerte en nuestros pulmones. No es momento para champán, lágrimas falsas y palabras patéticas.

Biljana Vankovska es profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Ss. Cyril and Methodius de Skopje, miembro de la Transnational Foundation of Peace and Future Research (TFF) en Lund, Suecia, y la intelectual pública más influyente de Macedonia. Es miembro del colectivo No Cold War.