El mapa político de América Latina y el Caribe hoy está compuesto mayoritariamente por gobiernos progresistas o de izquierda. Esto es un cambio significativo con respecto a hace cinco años, cuando el mismo mapa estaba dominado por gobiernos conservadores y alineados a los Estados Unidos.

Sin embargo, aún falta mucho para ganar la batalla. Los intereses imperialistas siguen amenazando a la región y las oligarquías locales continúan sus intentos de desestabilizar y derrocar a estos gobiernos. A esto se añade un factor quizás nuevo, que es el creciente apoyo a la extrema derecha entre los sectores populares.

Este fenómeno plantea cuestiones fundamentales a la izquierda.

¿Por qué amplios sectores de la clase trabajadora apoyan a candidatos y políticas que van directamente en contra de sus intereses? ¿Por qué las organizaciones y gobiernos de izquierda y progresistas son incapaces de canalizar sus sentimientos de descontento y frustración con el sistema político y con el capitalismo? ¿Cómo puede la izquierda dialogar con estos sectores fundamentales y construir con ellos?

En el panel de apertura de la Conferencia Regional Dilemas de la Humanidad, celebrada en Santiago de Chile del 2 al 4 de septiembre de 2023, el revolucionario y escritor peruano Héctor Béjar abordó algunas de estas preguntas clave, haciendo hincapié en las tareas pendientes para las fuerzas de izquierda si quieren seriamente lograr un cambio estructural para el bien de toda la humanidad.

Hay un mundo secreto tenebroso debajo del sistema político reaccionario de América Latina. Un mundo de monstruos que están dispuestos a salir a la superficie, a la menor oportunidad. Y una tarea nuestra es descubrir ese mundo. Descubrir ese mundo, desarmar ese muñeco tenebroso que nos amenaza no solamente a quienes estamos aquí, en esta reunión, sino a aquellos por quienes luchamos, a los pueblos de América Latina, especialmente a los pueblos más pobres.

Debemos felicitarnos de tener unos cuantos gobiernos progresistas que llamamos progresistas en América Latina y unos cuantos gobiernos revolucionarios en América Latina. No quiero mencionarlos nombres porque todos los sabemos, los hemos tenido, los tenemos y los seguiremos teniendo. Pero también quiero señalar las agendas pendientes, las agendas no tocadas.

Y una primera gran agenda es la agenda del racismo. El racismo es furioso, esperpéntico, indignado, frenético. Hemos visto en el Perú en los últimos meses, un país que afirmaba no ser racista ha descubierto que éramos y somos racistas. No solamente las clases dominantes, sino muchas peruanas y peruanos de otras clases sociales que no tendrían por qué serlo. Y el racismo es uno de los principales sostenedores de los sistemas opresores en América Latina.

Y qué hacemos con la propiedad? Nos hemos olvidado que tenemos latifundios en América Latina y que ahora ya no solamente tenemos latifundios sino mega fundos. Cuáles son los sostenedores principales de la Media Luna (oposición al MAS) en Bolivia? Si no a aquellas familias que no fueron tocadas por la Reforma Agraria de 1952. Mis compañeras y mis compañeros bolivianos no me desmentirán cuando digo que la Reforma Agraria Boliviana de la Revolución Boliviana al 52 solamente llegó al Valle, pero dejó intocado el Oriente boliviano, tal como la reforma peruana dejó intocada la Amazonía peruana. Y si bien es cierto que en el Perú reconocimos a los pueblos indígenas y a sus territorios, nos olvidamos de aplicar allí criterios de propiedad.

Y ahora en el Perú también nos encontramos con que, a pesar de que hemos tenido una reforma agraria muy radical, volvemos a tener latifundios de 30.000 y hasta 60.000 hectáreas. Y qué me dicen de los soyeros argentinos? Y qué me dicen de las Fazendas brasileñas?

Entonces allí hay una gran agenda. Yo no digo que le entremos ahorita a los señores latifundistas. Hay que ver cuestiones de estrategia. Tú has recordado a Sun Tzu, tenemos que tenerlo nosotros como maestro, para no olvidarnos de lo que tenemos que hacer.

Y la reforma urbana. Cuando yo paseo por el centro de Lima y veo esos viejos edificios que se caen habitados solamente por las ratas y que la Municipalidad de Lima no se atreve a expropiar porque son propiedad de grandes empresas. Y la especulación inmobiliaria, que ha sido característica del mundo en las últimas decenas de años, nos ha dejado latifundios urbanos y entonces tenemos simultáneamente con los latifundios urbanos gente desplazada, desalojada, gente viviendo en la calle, gente que no puede pagar alquileres. Y los tenemos en Los Ángeles, en Nueva York, en Madrid, en Londres, en París, en Lima, en prácticamente todas las ciudades del mundo, las megaciudades tienen también enormes cantidades de gente viviendo en la calle. El habitante de la calle ya no es solamente el viejo sin techo que era típico de Londres y al que se veía casi con simpatía. Ahora tenemos millones de homeless en el mundo.

Por otro lado, yo felicito que el imperialismo se esté retirando de muchos lugares.

Digamos que en el mismo Perú, a pesar de que estamos dentro del Comando Sur y que tenemos mil soldados norteamericanos en este momento ocupando nuestro territorio, a pesar de todo eso, Estados Unidos ya no tiene nada que ofrecernos a los peruanos, sino fusiles, bombas y amenazas. Porque antes si uno compara la historia del Perú, la historia de mi país, Estados Unidos nos ofrecía un discurso, si bien es cierto, falso, pero por lo menos atractivo el discurso de la libertad, la libertad contra la opresión. Y nos ofrecía la modernización. Pero ahora ya no tiene nada que ofrecernos, solo amenazas. Y nos están diciendo que no comerciamos con China y que por supuesto no recibamos a ningún ruso. Y los instructores, los mil instructores que en ese momento están dentro del territorio peruano, instruyendo oficiales peruanos, los están instruyendo en la doctrina de la OTAN, para la cual los las amenazas de Europa, que según ellos son también nuestras amenazas, son Rusia y China.

Bueno, pues ese imperialismo lo tenemos todavía en nuestras dietas y en nuestros estómagos y en nuestros cerebros, porque los peruanos, así como muchos otros países de América Latina, comemos todo lo que fabrican los Estados Unidos. McDonalds, que creo que tiene 50 millones de cabezas de ganado en Brasil, es el rey de la dieta peruana. Y el pollo sabroso, que es considerado como un plato típico peruano, de peruano no tiene nada, porque el maíz por el cual se alimenta es maíz gringo. El maíz amarillo duro que el Perú lo cultiva en pequeñas cantidades. Y las vacunas son norteamericanas y en realidad solamente las ensamblamos en Lima, en las granjas que pueblan las costas del Perú.

Entonces en realidad esos alimentos norteamericanos, y si sumamos las hamburguesas con los pollos, tenemos un buen 80% de la dieta peruana. Y qué hacemos frente a eso? Tenemos política de seguridad alimentaria. Ahora, precisamente nuestros países deberían tener la seguridad alimentaria como uno de sus puntos principales. Porque aparte de que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria son la base de nuestra independencia, por supuesto que también damos ocupación y abrimos campo y mercado a nuestros campesinos.

Algo que tenemos que tener en cuenta son los grandes cambios sociales que ha habido y hay en el mundo y en nuestros países. La clase obrera, y no voy a repetir un discurso que seguramente ustedes conocen, solamente lo voy a mencionar de paso. La gran clase obrera del siglo 19 ha sido reemplazada. Ahora tenemos, pues el proletariado mundial, que es un proletariado compuesto por migrantes, por exilados, por asilados, por refugiados, por desplazados y por precarios. Esos chicos que ahora van a votar por Milei, probablemente en Argentina, son los chicos que se pasan la vida haciendo delivery montados encima de una moto.

¿Saben ustedes lo que es estar montado 12 horas encima de una moto? Pocos aquí lo sabemos. Quizá ninguno. Bueno, monten eso y probablemente van a pensar como Milei. Van a seguir a Milei porque hacer eso hace que ustedes no puedan leer y hace que ustedes sean víctimas de una educación también precaria y de una profunda rabia contra el sistema y una profunda rabia por el que venga ahí arriba en los congresos, esos políticos falsos que hacen de políticos y que no lo son en realidad. Entonces van a votar ustedes por el primero que hable contra ellos.

Y eso es lo que estamos viendo, no solamente en Argentina, lo estamos viendo en otros países y lo vamos a seguir viendo. Entonces hay que hablarle, hay que vincularse con ese gigantesco precariado que es el proletariado de hoy día. Y ese es nuestro gran desafío, porque probablemente gran parte de nuestro discurso, ese que yo mismo estoy haciendo aquí y que posiblemente ustedes hacen, no tenga que ver necesariamente con ese precariado. Y tenemos que encontrar formas de comunicarnos con ellos, formas de incorporarnos a ese mundo que es por definición nuestro mundo, porque ese mundo es el que finalmente va a ser la base del cambio futuro y del socialismo por el cual todos nosotros luchamos.

Si el socialismo no incorpora y no interpreta a todo ese mundo nuevo y a toda esa enorme, enorme manifestación humana que es enormemente distinta, dispersa, todavía hoy quizá nosotros no podamos lograr lo que tenemos que lograr. Pero a mí no me cabe la menor duda de que vamos a ir construyendo a medida que vayamos reflexionando y discutiendo esa forma de vincularnos a ese mundo que está naciendo, que está emergiendo y del cual deberíamos formar parte.

Esta es una versión editada de la ponencia de Béjar en la conferencia Dilemas de la Humanidad en Chile. Este texto forma parte de una serie, Voces de Dilemas, que pretende acercar las perspectivas y debates clave de las diferentes organizaciones, intelectuales y líderes políticos que forman parte del proceso Dilemas de la Humanidad.