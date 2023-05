Read in English here

“¡Han roto el silencio! Ese es el paso más difícil y valiente”.

“¡El día que estas mujeres salgan victoriosas, miles más tendrán el valor de romper el silencio!”.

“El gobierno del BJP dice que salvará y protegerá a nuestras hijas. Hoy hemos cambiado el eslogan. Nuestro nuevo lema es: ‘¡Salvemos a nuestras hijas de los matones del BJP!”.

Dejando en suspenso sus vidas y poniendo en juego sus carreras, algunas de las mejores luchadoras de la India llevan más de un mes protestando en el corazón de la capital del país, Nueva Delhi, en el lugar de la protesta, Jantar Mantar. Todos los días, cientos de ciudadanos de diversas organizaciones -mujeres, estudiantes, agricultores, etc.-, así como particulares, se unen a ellas en solidaridad.

En un acto de resistencia sin precedentes, estas atletas reconocidas internacionalmente, entre las que se encuentran medallistas olímpicas y de los Juegos de la Commonwealth, se han pronunciado contra la cultura de la impunidad en las federaciones deportivas indias. Han acusado al presidente de la Federación de Lucha Libre de India (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh, y a otros funcionarios de conducta sexual inapropiada. Brij Bhushan se enfrenta a acusaciones de acoso y abuso sexual de siete luchadoras, una de ellas menor de edad. También es diputado del partido de extrema derecha Bharatiya Janata Party (BJP).

Miles de personas de todo el país apoyan a las deportistas en su lucha por la justicia. El 23 de mayo se celebraron marchas con velas en distintas ciudades. En Nueva Delhi, las luchadoras encabezaron una marcha de casi 2.000 personas hasta el emblemático monumento de la Puerta de la India y allí encendieron velas. A ellas se unieron diversas organizaciones, como la All India Democratic Women’s Organization, la Federación de Estudiantes de la India, la Bharatiya Kisan Union (Unión de Agricultores de la India) y otras.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, las crecientes demandas de acciones legales procedentes de todos los rincones del país caen a oídos sordos, ya que el gobierno del BJP sigue guardando silencio.

El movimiento hasta ahora

“Nuestra lucha por la justicia tiene un mes de vida, pero parece que llevamos un año en Jantar Mantar. No porque hayamos dormido en un sendero bajo el calor, nos hayan picado los mosquitos, tengamos perros callejeros como compañía al anochecer o no tengamos acceso a un aseo limpio por la noche. Nuestra lucha por la justicia parece eterna, porque los engranajes de la justicia se han movido muy lentamente”, escribió Vinesh Phogat, una de las luchadoras que encabezaron la acción de protesta, en una columna de opinión en The Indian Express.

Phogat, junto con Bajrang Punia y Sakshi Malik, empezaron a protestar en Jantar Mantar en enero de este año. En aquel momento, la Asociación Olímpica India tomó nota de las acusaciones y creó un comité de supervisión para investigar el asunto. Sin embargo, tres meses después, el comité se negó a hacer públicas sus conclusiones, por lo que las luchadoras reanudaron su protesta el 23 de abril.

Siete luchadoras, entre ellas una menor de edad, denunciaron a Brij Bhushan por conducta sexual inapropiada ante la policía de Delhi. Pero la policía no registró esas denuncias. No se tomaron medidas hasta que los denunciantes acudieron al Tribunal Supremo y éste ordenó a la policía de Delhi que tomara medidas.

Brij Bhushan se enfrenta ahora a cargos relacionados con la Ley de Protección de Menores frente a Delitos Sexuales (POCSO, por sus siglas en inglés) de 2012 y con disposiciones relativas a ultrajar el pudor de las mujeres. En virtud de estos graves cargos, Brij Bhushan debería haber sido detenido y presentado ante un magistrado inmediatamente. Sin embargo, sigue en libertad e incluso amenaza abiertamente a las luchadoras, llegando a decir que no dejará que estas mujeres compitan en los Juegos Olímpicos.

“El único miedo que tenemos es tener que dejar la lucha. Creemos que nos quedan cinco años más de deporte, pero quién sabe qué nos deparará el futuro después de estas protestas. También sabemos que nuestras vidas podrían correr peligro porque nos hemos enfrentado no sólo a Brij Bhushan sino también a otras fuerzas poderosas, pero no temo a la muerte”, escribió Phogat.

La situación de las deportistas indias

“En los últimos tiempos se han producido agresiones a mujeres deportistas a diferentes niveles. El alcance de las agresiones es tal que ni siquiera las luchadoras olímpicas ganadoras de medallas se han librado. Esto significa que no existen medidas de seguridad en las federaciones y asociaciones deportivas de India”, declaró Jagmati Sangwan a Peoples Dispatch durante la marcha de las velas en Delhi. Sangwan es vicepresidenta de la All India Democratic Women’s Association y ex jugadora internacional de voleibol.

Sangwan explicó además: “Lo que está saliendo a la luz en India a través de estas competidoras olímpicas que han alzado la voz es sólo la punta del iceberg. En las categorías inferiores hay muchos casos de agresión y explotación sexual. Como los jugadores temen el coste de denunciar y alzar la voz, se ven obligados a callar”.

Sangwan, Vinesh Phogat y Sakshi Malik proceden del estado de Haryana. Este Estado tiene una próspera cultura que anima a las mujeres a practicar deportes y a competir a nivel nacional e internacional.

“Cuando estas chicas ganan medallas en los Juegos Olímpicos y en competiciones internacionales, muchas más chicas de zonas rurales y familias pobres se ilusionan con una carrera deportiva. Pero si no hay medidas de seguridad y las atletas acaban sufriendo, las generaciones venideras de chicas jóvenes pierden la esperanza de cumplir sus sueños”, afirma Sangwan.

¿Qué sigue para el movimiento?

El 28 de mayo, el Primer Ministro indio, Narendra Modi, inaugurará el nuevo edificio del Parlamento. El movimiento de luchadoras ha decidido celebrar ese mismo día su propio parlamento de mujeres frente al nuevo edificio, y exigir al gobierno que deje de proteger a los agresores sexuales.

“Allí donde las mujeres alzan su voz contra las agresiones sexuales y la violencia, no obtienen justicia. El gobierno y sus organismos protegen a los delincuentes. Ocurrió en Haryana, donde el ministro de Deportes Sandeep Singh agredió a una atleta muy conocida. Levantamos la voz constantemente durante tres meses. Le obligaron a dimitir como ministro de Deportes, pero sigue en el gabinete estatal protegido por el gobierno del BJP de Haryana”, declaró Sangwan.

Más de la mitad de las federaciones deportivas nacionales no cuentan con paneles de acoso sexual ni con ningún mecanismo de este tipo para que los jugadores registren sus quejas. El movimiento ha llevado al Tribunal Supremo a dar instrucciones a todos los ministerios y departamentos para que constituyan urgentemente tales órganos, también en todas las federaciones deportivas. Si esto se lleva a cabo de forma legal, permitirá controlar la violencia sexual contra las deportistas y allanará el camino para la aplicación en el país de una política deportiva favorable a las mujeres y sensible a las cuestiones de género.