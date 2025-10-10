Tras matar a 21 personas en una serie de ataques aéreos contra embarcaciones frente a la costa de Venezuela, EEUU cierra todos los canales diplomáticos y se prepara para una mayor agresión militar en la región.

Read in English here

El 6 de octubre, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó terminar la diplomacia con Venezuela. Richard Grenell, enviado presidencial especial, recibió la instrucción de Trump de detener todo acercamiento diplomático y conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La medida surge después de múltiples ataques con misiles estadounidenses contra embarcaciones en el mar Caribe. Washington afirma que las operaciones apuntan a narcotraficantes, pero líderes de la región y expertos juristas sostienen que se están convirtiendo en una guerra no declarada contra Venezuela.

Caracas pide diplomacia; EEUU la abandona en favor de la guerra

Grenell había sido anteriormente el negociador principal entre ambos gobiernos y participaba en las decisiones políticas de EEUU sobre Venezuela en general.

En septiembre, el presidente Maduro envió una carta directamente a Trump, pidiendo diplomacia y refutando las acusaciones de narcotráfico que la Casa Blanca ha esgrimido. Señaló lo crucial que había sido el trabajo de Grenell para superar informes falsos y malentendidos que surgieron en torno a vuelos de deportación desde EE. UU.

“Este asunto fue resuelto y aclarado rápidamente durante las conversaciones con el señor Richard Grenell. Este canal ha funcionado impecablemente hasta la fecha”, afirmaba la carta.

Maduro citó datos de la ONU que demuestran el “historial impecable en la lucha contra el narcotráfico internacional” del país.

“Este y otros asuntos siempre estarán abiertos para discusión directa y franca con su enviado especial Grenell, para que podamos superar el ruido mediático y las noticias falsas.”

Semanas después, la comunicación de Grenell con Caracas fue completamente cortada por el presidente Trump.

La total retirada diplomática de Washington sugiere que los halcones como el secretario de Estado Marco Rubio, que han pedido públicamente un cambio de régimen en Venezuela, lideran libremente ahora un enfoque más agresivo y militarista hacia la nación más rica en petróleo del planeta.

El jueves 9 de octubre, Maduro presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitando una sesión de emergencia por las acciones militares de EEUU en el Caribe.

Ataques aéreos en el mar

El ejército estadounidense ha llevado a cabo hasta ahora al menos cuatro ataques aéreos contra pequeñas embarcaciones en el Caribe, elevando el total de muertos reportado por la actual agresión militar de Washington en la región a 21. Las autoridades dicen que la campaña busca combatir el supuesto narcotráfico, pero no han presentado pruebas que respalden esta afirmación.

Los ataques aéreos comenzaron el 2 de septiembre, cuando 11 personas —luego identificadas como pescadores— fueron asesinadas en un ataque con misiles contra el primer barco objetivo frente a la costa de Venezuela.

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció recientemente que la cuarta embarcación bombardeada era un buque colombiano, acusando a Trump de abrir “un escenario de guerra” en la región.

“Esto no es una guerra contra el contrabando”, dijo Petro. “Es una guerra contra el petróleo y debe ser detenida por el mundo.”

La administración Trump negó la acusación de Petro de que la embarcación era colombiana; sin embargo, un funcionario estadounidense anónimo confirmó al New York Times que había ciudadanos colombianos a bordo.

Las víctimas del último mes de agresión estadounidense, no acusadas, no juzgadas y en gran parte no identificadas, son señaladas por la administración Trump como narcotraficantes.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque nuclear, varios aviones de vigilancia P-8 y 4.000 efectivos militares en las aguas del Caribe, además de aviones de combate F-35 a Puerto Rico.

La escala y el nivel de agresión, combinados con la falta de pruebas sobre las acusaciones de narcotráfico, han levantado dudas sobre las verdaderas intenciones de Washington contra Venezuela. Fuentes dentro de la administración Trump dijeron a NBC News en septiembre: “El objetivo es forzar a Maduro a tomar decisiones precipitadas que podrían conducir finalmente a su derrocamiento —sin tropas estadounidenses en tierra”.

EEUU está librando un “conflicto armado” contra “combatientes ilícitos”, declara Trump

Expertos legales, legisladores estadounidenses y grupos antimilitaristas han afirmado que el uso de la fuerza en aguas internacionales es ilegal, viola tanto el derecho internacional como la ley estadounidense, elude el debido proceso y las normas de aplicación de la ley, y carece de justificación clara.

En un intento aparente por proporcionar alguna base legal a las hostilidades, el presidente Trump envió un informe al Congreso la semana pasada declarando que el ejército estadounidense está involucrado en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga y que ha matado a “combatientes ilícitos” en el Caribe.

El presidente ha “designado [a los cárteles] como organizaciones terroristas y determinado que sus acciones constituyen un ataque armado contra los Estados Unidos”, dijo Earl Matthews, abogado general del Pentágono, a los legisladores, según informó CNN.

El informe enviado al Congreso es exigido por la ley (Sección 1543a del Código de los Estados Unidos) siempre que las fuerzas militares estadounidenses estén involucradas en hostilidades, pero no otorga ni expande automáticamente la base legal para una campaña militar.

No obstante, el secretario de Guerra Pete Hegseth ya citó la reciente “justificación legal” dada por el presidente Trump cuando fue presionado el domingo sobre el ataque aéreo más reciente en el mar. “Tenemos todas las autorizaciones necesarias”, dijo Hegseth a Fox News. “Estos [cárteles] están designados como organizaciones terroristas extranjeras.”

Aunque algunos senadores han cuestionado “la razón legal, la propia misión y la inteligencia en torno a los ataques”, un proyecto de ley sobre poderes de guerra que habría limitado el poder de Trump, deteniendo futuros ataques aéreos contra embarcaciones sin la autorización del Congreso, fue rechazado en votación el jueves 9 de octubre.

La Casa Blanca insiste en que su “conflicto armado” es legal y constitucional. Sin embargo, expertos y críticos dicen que Trump está librando una guerra secreta contra enemigos indefinidos, sin informar completamente al Congreso ni al pueblo de EEUU —que rechaza abrumadoramente la intervención estadounidense en Venezuela. Las encuestas muestran que solo el 16% de los estadounidenses apoyaría una invasión de EEUU al país.

Amenazas de ataques terrestres

A pesar de la oposición generalizada, el presidente Trump ha amenazado abiertamente con un ataque directo estadounidense a Venezuela. Durante un evento el 5 de octubre en la Estación Naval Norfolk en Virginia, elogió a la Marina por lo exitosos que han sido los ataques con misiles contra supuestas embarcaciones de narcotráfico.

“Tendremos que empezar a mirar hacia la tierra porque se verán obligados a ir por tierra”, dijo.

La amenaza llegó días después de que NBC News informara que los oficiales militares estadounidenses, de hecho, ya habían elaborado planes para ataques con drones dentro del territorio venezolano.

Venezuela pertenece a los venezolanos, declara Maduro

Caracas ha intentado abrir un diálogo con el enviado especial Richard Grenell, con el propio presidente Trump y ahora con el Consejo de Seguridad de la ONU. En medio de sus esfuerzos diplomáticos, el país también ha realizado enormes esfuerzos para aumentar sus capacidades de seguridad y defensa.

El 6 de octubre, Maduro anunció que las fuerzas de seguridad venezolanas habían frustrado un complot de “bandera falsa” de extremistas locales para bombardear la embajada de EEUU en Caracas, en un intento aparente de justificar la provocación militar estadounidense. Maduro aseguró que su administración reforzaría las medidas de seguridad para proteger la embajada “a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de los Estados Unidos”.

Tan pronto como el despliegue militar estadounidense fue anunciado por Marco Rubio en agosto, Venezuela movilizó a sus 4,5 millones de miembros de la Milicia Nacional Bolivariana. Sin embargo, tras campañas de alistamiento que llamaron al pueblo venezolano a defender la soberanía del país contra la agresión estadounidense, 8 millones de personas se inscribieron para unirse a la milicia, elevando el tamaño total de la fuerza a más de 12 millones de combatientes civiles, según el gobierno. El país ha realizado entrenamientos avanzados en todo el territorio y el mar Caribe para consolidar sus fuerzas de defensa y prepararse ante cualquier ataque estadounidense.

“Lo que ellos quieren es la guerra en el Caribe y en Sudamérica. Para un cambio de régimen que imponga un gobierno títere y robe el petróleo, el gas y el oro”, proclamó el presidente de la República Bolivariana durante la inauguración de un enorme hospital en Caracas.

“Pero tenemos noticias para el imperio norteamericano”, continuó. “Ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirán perteneciendo a los venezolanos. Y nunca permitiremos que nuestra patria sea violada o tocada. ¡Nunca!”