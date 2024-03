Read in English here

El actual presidente de EE.UU., Biden, y el ex presidente Trump han ganado oficialmente suficientes delegados para convertirse en los respectivos candidatos de sus partidos en las elecciones presidenciales de noviembre. Biden y Trump han ganado casi todas las primarias hasta ahora, pero con las primarias de ayer en Georgia, Washington y Mississipi, finalmente alcanzaron el umbral de delegados necesarios para ganar las nominaciones demócrata y republicana respectivamente.

Los dos partidos políticos más grandes han dado a los votantes la opción de elegir entre dos políticos envejecidos que empezaron sus carreras en los años 70, que ya han sido presidentes y que en gran medida mantienen posturas conservadoras similares. Ambos se han convertido en figuras muy controvertidas.

Biden está perdiendo apoyo entre los votantes, especialmente entre la juventud, en gran parte debido a su apoyo incondicional a Israel mientras lleva a cabo un genocidio en Gaza. Sin embargo, el apoyo de las personas progresistas y de la juventud ya estaba disminuyendo debido a su incapacidad para aplicar medidas realmemente progresistas. Su enorme paquete de gasto social, “Reconstruir mejor”, fracasó al principio de su presidencia porque los legisladores conservadores de su propio partido lo rechazaron en el Congreso. Después de que el Tribunal Supremo, dominado por la derecha anulara el derecho al aborto de millones de mujeres en 2022, Biden se negó a tomar medidas para restablecerlo, como legalizar el aborto en terrenos de propiedad federal o ampliar el Tribunal Supremo para que los jueces ultraconservadores dejaran de tener mayoría. Biden ni siquiera ha estado dispuesto a utilizar su vasta autoridad ejecutiva para eliminar la deuda estudiantil, pero sí se siente cómodo utilizando su autoridad para instituir políticas draconianas contra la población migrante en la frontera.

“I will not be voting for someone committing genocide.”

Young people are turning their backs on Biden and looking for other options.

BT spoke to voters at the March For Gaza in D.C., which was attended by three different independent presidential candidates. pic.twitter.com/ANuBz8Mk0I

— BreakThrough News (@BTnewsroom) January 19, 2024